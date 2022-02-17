巴戈癌逝 陳美鳳心痛不已：小年夜剛到他家聚餐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北17日電）資深藝人巴戈昨晚因胰臟癌逝世，享壽67歲。聽聞噩耗，好友陳美鳳坦言小年夜才剛到巴戈家聚餐，知道他生病，沒想到會走得這麼快，心痛不已。

陳美鳳因公益活動與常和巴戈、紀寶如、向娃等人共同義演、募款，因此與巴戈變得熟悉，2年前巴戈喜嫁女兒，陳美鳳也有開心出席祝福。

聽聞好友病逝噩耗，陳美鳳悲痛告訴中央社記者，今年小年夜才剛在巴戈家聚餐，知道他生病，但因為巴戈平常都有檢查，她沒想到事情會發生那麼快，自己相當心痛不捨。

一樣長期投身公益，與巴戈同為優質生命協會理監事的黃子佼，則是收到記者訊息後，才得知巴戈逝世。

黃子佼表示，最後一次見到巴戈大哥是在3年前優質生命協會的募款晚會，而私下聯繫，則是有次在跳蚤市場，看到巴戈年輕時的廣告代言產品，「我還特別拍給他看，真的是很遺憾，小時候看了很多他的節目，從『雙星報喜』到『玫瑰之夜』都是我很重要得養分，祝福他安息，一路走好」。

巴戈晚年淡出演藝圈，較少出現在螢光幕前，不過台劇「我們與惡的距離」是他少數客串演出的作品之一。巴戈劇中飾演周采詩的父親，曾為了廢死議題和女婿吳慷仁起爭執。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聽聞巴戈逝世消息，戲中女兒周采詩則透過經紀人告訴中央社記者：「聽到這訊息，我好難過。拍戲的過程中很像爸爸。很溫暖，和他相處很輕鬆。希望他會在那邊過的很好。」

而巴戈當年結婚時的男儐相兼總招待、演員陸一龍，也在臉書發文，表示自己心情真的很不好，今天常爸（常楓）才功德圓滿，晚上好友巴戈也離開了，「和他的感情關係太複雜了，他結婚時我是男儐相兼總招待，一起拍戲，一起成長，一起變老⋯⋯我親愛的兄弟，你的笑容永遠在我心。天堂無病無痛，隨佛祖修行去，心無無罣，合十！」（編輯：陳正健）1110217