巴戈告別式好友出席悼念 家屬贈白花油慰人心

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（中央社記者王心妤台北25日電）藝人巴戈16日癌逝，享壽68歲。今天告別式上，巴戈家屬特別準備他生前最愛使用的白花油給出席悼念的親友，紀寶如、李明依、曾國城等藝人都難忘巴戈有才華又有愛心。

巴戈8歲出道就有許多台語片演出，不只參與好萊塢電影「聖保羅砲艇」拍攝，更以「雙星報喜」連摘2屆金鐘獎綜藝節目最佳主持人獎，4年後又以「就在今夜」與方芳芳再摘金鐘獎綜藝節目主持人獎，因主持功力深厚，也曾主持三金頒獎典禮。

告別式上，紀寶如致詞稱讚巴戈充滿才華又有愛心，「您帶給我們無數珍貴難忘的回憶，會讓好的傳統延續下去，讓愛心公益傳承下去，巴戈哥這一生的三金傳奇是如此圓滿豐盛而且無人能取代。」無法返台參與告別式的資深藝人方芳芳與謝玲玲則委託紀寶如轉達思念。

紀寶如說，若將來和巴戈在天上相見，相信能和巴戈說「你給我的考卷我都考100分了，我可以交卷了」，她也說會持續為台灣優質生命協會公益付出，傳承他的理念。李明依則感念巴戈聰明又充滿愛心，私下常帶著藝人關心社會弱勢，卻相當低調，是演藝圈很棒的前輩。

資深藝人劉福助說自己與巴戈因台灣優質生命協會才相熟，他稱讚巴戈善良、正派；藝人謝祖武則感嘆，「人生如戲、戲如人生，巴大哥人生的戲圓滿落幕了。」

藝人曾國城眼眶泛淚感謝巴戈過去的提攜，並稱讚他有顆赤子之心，面對事情總是不亢不卑，感謝巴戈為社會的付出。資深藝人林沖則在李明依攙扶下受訪，感嘆巴戈走得太突然。（編輯：張芷瑄）1110225