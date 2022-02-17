陳淑芳常保活力自稱老妖精 聞巴戈病逝激動落淚

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（中央社記者王心妤台北17日電）八點檔「一家團圓」由金馬影后陳淑芳、金鐘視帝游安順及張鳳書、楊麗音、何如芸等人主演。陳淑芳今天在記者會自稱是「老妖精」，談到資深藝人巴戈病逝則難掩不捨落淚。

「一家團圓」今天舉辦卡司發布記者會，陳淑芳帶著劇中兒子游安順及長孫女黃瑄出席。今年虛歲83歲的陳淑芳在劇組永遠活力十足，她笑稱自己永遠只有38歲，也喜歡和劇中的孫女聊天，「因為跟我同輩的人，講真話走了很多，講話對象比較少，希望跟大家拉攏。」

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多名資深藝人近兩年相繼離世，陳淑芳坦言不少好友離開了，但她都沒有去告別式，只是將幸福放在心裡，而資深藝人巴戈昨晚癌逝，陳淑芳受訪也激動落淚，平復情緒後沒有多談。

游安順全家近日搬到宜蘭，而劇組到宜蘭拍攝時，他的妻子就會帶著點心探班，盡點地主之誼。黃瑄戲外與丈夫分隔兩地，她說自己劇裡劇外都很獨立，與丈夫像是牛郎織女，已經2年沒有見面。（編輯：卞金峰）1110217