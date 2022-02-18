巴戈生前無遺願 開朗面對並關心哥哥健康

（中央社記者葉冠吟台北18日電）資深藝人巴戈16日因胰臟癌病逝，享壽68歲，今天靈堂開放弔唁，巴戈二嫂韓德美表示巴戈孩子大了，他沒有遺願安心離開，態度很開朗，反而還關心自己哥哥的健康。

童星出道、縱橫演藝圈60年的巴戈，16日因胰臟癌於林口長庚醫院逝世。巴戈妻子張令娜一早誦經祈福，並告訴媒體：「巴戈希望大家做好事，因為大家都很關心他」，巴戈的二哥巴箭也到場。

巴戈的二嫂韓德美受訪時則說，巴戈夫妻兩人都是虔誠的佛教徒，所有事情都以圓滿最重要，目前計畫是遺體會火化，但安葬地點還不確定。韓德美透露，巴戈沒有遺願，他的4個孩子已經大了也都很好，他很安心也很放心。

韓德美說，巴戈其實病逝的前一天狀況都很好，就是第二天急轉直下。不過巴戈很善良，也沒有沮喪、怨天怨地，是以很開朗的態度面對，反而在擔心自己哥哥身體不好，「我們現在就一切求圓滿，很謝謝各位對他的疼愛」。

曾國城今天一早現身靈堂待了近一小時，對於好友明金成剛過世，前輩巴戈也突然離開，讓他感嘆：「人生實在是很無力」。曾國城也說巴戈和方芳芳是自己在主持界的貴人，也引薦他投身公益，「他對我影響滿大的，很善良、幽默、熱心又很包容，態度很值得後輩學習，非常珍惜巴戈」。

董至成難過表示，兩人認識逾30年，是「巴師父」領他到節目「強棒出擊」當幕後，又引薦到演短劇。董至成說，巴戈這一生愛交朋友，和朋友喝上兩杯，但他酒品好、人又爽朗，和他吃飯都在聽他說笑話。

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董至成回憶去年7、8月相約吃飯，他有事婉拒後想再回請，但巴戈卻說自己已經滴酒不沾，當時就感到疑惑，沒想到後來巴戈健康急轉直下，「他過年傳給我的照片瘦了15到20公斤，我看了一直掉眼淚，那不是刻意減肥，再瘦下去，簡直是憔悴，身上魂跟氣都跑掉了」，最後他想祝福「巴師父」在天上也有人陪他喝兩杯、有講不完的快樂。

今天上午還有演藝圈好友葛蕾、陳凱倫、王彩樺等人來和巴戈告別，巴戈靈堂將開放至24日在麗緻生命會館民權館靈堂，告別式則訂於25日下午1時30分在台北市立第一殯儀館舉行。（編輯：屈享平）1110218