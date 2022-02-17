巴戈癌逝前仍掛心公益 告別式訂於2/25
2022/2/17 11:09（2/17 11:22 更新）
資深藝人巴戈（右）16日晚間因胰臟癌病逝，享壽68歲。巴戈近年減少演藝作品，投身台灣優質生命協會積極參與公益。（台灣優質生命協會）中央社記者王心妤傳真 111年2月17日
（中央社記者王心妤台北17日電）縱橫演藝圈60年的藝人巴戈昨晚因胰臟癌病逝，享壽68歲。巴戈近年雖減少演出戲劇作品，但他加入台灣優質生命協會，在第一線積極參與公益，他的告別式訂於25日舉行。
巴戈8歲出道後就參與許多台語片演出，不只參與好萊塢電影「聖保羅砲艇」拍攝，更以「雙星報喜」連摘2屆金鐘獎綜藝節目最佳主持人獎，4年後又以「就在今夜」與方芳芳再摘金鐘獎綜藝節目主持人獎。
巴戈曾演出「婉君表妹」、「我女若蘭」、「旗正飄飄」等電影，近年則在「我們與惡的距離」、「廉政英雄」等戲劇中演出；主持作品則有「強棒出擊」、「女丑劇場」、「就在今夜」、「雞蛋碰石頭」、「連環泡」等，更曾經主持三金頒獎典禮。
巴戈晚年積極投身公益，2008年至今，先後在台灣優質生命協會擔任常務理事及理事長，不只邀請重量級藝人，像是方芳芳擔任現任理事長，更親力親為參與公益，第一線探訪獨居老人，即便罹癌仍掛心公益。
台灣優質生命協會表示，巴戈的告別式訂於25日下午1時30分，在台北市立第一殯儀館舉行，明天起至24日在麗緻生命會館民權館設置靈堂。（編輯：張雅淨）1110217
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