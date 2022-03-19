顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

（中央社網站19日電）資深演員顧寶明傳因心肺衰竭逝世，享壽71歲。果陀劇場藝術總監梁志民在臉書發文證實此事。

顧寶明，1950年生，台灣著名舞台及電視演員，在華視「綜藝一百」演出短劇走紅，戲劇及舞台劇作品很多，演技備受肯定，80年代曾以「他不重，他是我兄弟」獲得金鐘獎最佳男主角，90年代再以「暗戀桃花源」拿下第29屆金馬獎最佳男配角獎。

顧寶明演過的電視劇很多，從早年與陳麗麗合作的「江南遊」，到「公主小妹」、「懷玉公主」、「京城四少」，還演過真人版櫻桃小丸子的爺爺一角。電影作品包括楊德昌執導的「恐怖份子」、80年代票房極佳的「黑皮與白牙」，到近年的「投名狀」、「健忘村」，一直是十分活躍的重要配角。

他在舞台劇的表現更為亮麗，曾經主演果陀劇場、屏風表演班、表演工作坊無數叫座好戲，包括從頭到尾只有三個演員的ART、熱賣到改編電影的「暗戀桃花源」、「荷珠新配」、「半里長城」等，直到2020年3月還登台演出「接送情」。1110319

顧寶明（中）、演員林維（左）1988年參與屏風表演班創辦人李國修（右）導演的「西出陽關」。（中央社檔案照片）

演員金士傑（左起）、顧寶明、李立群2003年共同演出果陀劇場推出的ART。（中央社檔案照片）

梁志民臉書完整貼文：

我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天早上因心肺衰竭，告別了人生舞台。我們慟失了一位在舞台上全力投入、精彩傑出的演員，以及在生活上溫暖幽默的長輩、朋友，感謝他帶給我們這麼多精彩生動的角色和生命故事。

我在大學時代就認識了寶哥，那時候和他、國修，一起在電視台寫綜藝節目短劇的腳本，舞台上、或是電視螢幕裡的寶哥，詼諧幽默，輕鬆風趣，但私底下他其實是一個非常嚴謹的戲劇工作者，不管對劇本、表演，或是對自己的要求，非常非常嚴格，甚至可以說是到「一絲不苟」的程度，和他合作過的演員一定贊成我這樣的說法。

寶哥的喜劇表演，其實很嚴肅，他講究所有的台詞、動作的內在動機，他認為，沒有寫實基礎的浮誇，都不是好的喜劇。所以，再怎麼荒謬的台詞、情境，到了他身上口中，都變得極為真實可信，進而讓人發笑。儘管這個角色的處境，往往都是在 悲傷的時候。他演《超級奶爸》，因為要接近孩子，不得不裝扮成一個六七十歲的老太太，唯妙唯肖的表演，讓他的好朋友金寶又是讚歎又是打趣說：「扮演女人真是一件光采的事，你可不可以穿著這個衣服，到我家幫忙哄小孩呢？」

儘管認識多年，但真正和他第一次合作的舞台劇， 是2003年的《ART》，劇中他有一段長達十來分鐘，絮絮叨叨、一人分飾多角的大獨白，每場演出之前，我總是看著他把這段表演，從頭到尾一字不漏地在舞台上走過所有的地位、反覆熟悉，從第一場到76場，從不懈怠。

2020年的3月21日，《接送情》在台中歌劇院演出，因為疫情的關係，不得不採取梅花座，整場坐不到一半觀眾，但是當他謝幕的時候，我感受到觀眾激動的掌聲，完全不遜於任何一場滿場的演出。也許是天意，讓我錄下了寶哥的人生中，在他最愛的舞台上最後一場演出的謝幕時的身影，這應該是上帝給我、和喜愛寶哥的朋友們，最珍貴的恩賜。

謝謝你，寶哥，再無疾苦、一路好走！

顧寶明（後中）2013年彩排果陀劇作「超級奶爸」。（中央社檔案照片）

顧寶明曾演出台灣的櫻桃小丸子真人版爺爺角色。（圖取自顧寶明臉書facebook.com）