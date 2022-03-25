譚艾珍俏皮弔唁顧寶明 轉張小燕交代：去找李國修

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）資深藝人顧寶明因腸胃道出血，導致心肺衰竭在19日離世，享壽72歲，相識45年好友譚艾珍昨天北上弔唁，更透露師父張小燕交代她要跟顧寶明說：「去找李國修」。

譚艾珍和顧寶明、巴戈都是華視特訓班同班同學，交情超過40年，在顧寶明過世時，譚艾珍不捨之餘，也在臉書公開兩人合作「櫻桃小丸子」真人版合照，及早年他們與巴戈的黑白合影，感概寫道：「他們決定提前換另一班更新、更先進的生命列車了！祝福好友們一切如願更美好！」

目前定居台南的譚艾珍，昨天北上到靈堂弔唁老友顧寶明，俏皮的在遺照前比心、比讚，有感觸地在臉書分享：「那兒不是大家稱呼的靈堂，而是朋友相聚說笑的溫馨小客廳，顧寶明的女兒女婿貼心地將環境營造出爸爸最喜歡的感覺！」

譚艾珍說，她和顧寶明都是資深主持人張小燕的第1代子弟兵，師父張小燕第一時間前去探望顧寶明後，有傳訊息給自己，一直說好捨不得，心中還掛念著一件事，交代譚艾珍去靈堂時，務必要轉達給顧寶明：「告訴他一定要去找李國修。」

譚艾珍則安慰張小燕：「我跟小燕姊說這2兄弟一定已經組好劇團啦！等他們一切搞定後我再去，那就真的很熱鬧了。不過照年資排行來算，到時候我可是漂亮的小妞兒，他們沒辦法嫌我不美了吧！」

譚艾珍提到，顧寶明的女兒知道顧寶明、李國修2人生前感情好比兄弟，已決定家祭火化後，塔位選擇在與李國修相同的寶塔內，這對感情超要好的哥兒倆要在一起建立超級歡喜的「消遣劇場」。

不過譚艾珍最後還是有些不捨寫道：「真是令人難忘的傢伙！當大家一直記得這個人就代表這個人從來沒有離開過。」（編輯：郭諭儒）1110325