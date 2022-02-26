重返「演員實驗教室」 金士傑、趙自強笑憶往昔

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「蘭陵40：演員實驗教室」劇本書分享會26日下午在台北舉行，蘭陵劇坊出身的金士傑（前左2）、趙自強（左）、馬汀尼（右）、鄧安寧（後右）、游安順（後左2）等人出席，開心合影。中央社記者張皓安攝 111年2月26日

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）「演員實驗教室」是1983年蘭陵劇坊創作經典劇碼，創作方式讓演員在舞台上演出自己生命，啟發了當時所有演員。「蘭陵40：演員實驗教室」今天舉行新書分享會，金士傑、趙自強等成員回憶當年排戲時光，感嘆時光飛逝也感謝劇場。

今天新書分享會，金士傑、馬汀尼、趙自強與游安順等人都到現場參與，金士傑說，回想當時演戲彩排前，看著工作人員架燈，「我內心很感動，彷彿某種世界即將開展，就像是上帝老先生挽起袖子要幹活，一個作品要誕生的感覺。」

蘭陵劇坊從1977年開始醞釀，1980年創立，是台灣第一個業餘實驗劇團，也是台灣小劇場運動的主要推動者；1991年劇團解散。將近10年的運作中，曾推出多部影響台灣劇場歷史經典作品，也培育許多戲劇人才，包括杜可風、李天柱、顧寶明、李立群等演藝圈實力派演員。

劇團解散後，兄弟各自爬山，開枝散葉，孕育出至少15個台灣劇團誕生，包括屏風表演班、優人神鼓、表演工作坊、紙風車劇團、如果兒童劇團等，讓台灣的表演藝術得以百花齊放，影響深遠。

金士傑回憶，蘭陵劇坊非常純粹，排練不為演出，不為票房，只希望讓表演這件事情可以被建立，這齣戲「演員實驗教室」是演員各自將自己的故事傾倒出來，「演員對彼此都很誠實，即使是講出人生最難堪的一刻」。

金士傑說過程中大家彼此信任，「生命的秘密不出課堂門，如果有夥伴像招供般太痛苦，大家也會互相幫忙，甚至讓夥伴停止回答。」

金士傑回憶像已經遠行的李國修，「李國修是那麼害羞自閉，他分享自己的父親過世卻不敢掉眼淚這件事，我印象猶新。」但當幾年後李國修寫出了「京戲啟示錄」，寫出他跟父親的緣分與京劇，「我知道國修生命那一頁，翻過去了。」

北藝大戲劇系退休的馬汀尼則說，當年她們演出的南海路藝術教育館就像是現在的國家劇院，只要演出就會被注目，「大二就被相中進入蘭陵，我覺得非常榮幸。」

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馬汀尼說，在蘭陵接受很多肢體訓練，每週去羅斯福路「影響」雜誌舊址上課，「不看票房不做商業，沒有演出，就是訓練。」馬汀尼還記得每週都要交作業，排練完就自己整理地板，「我認為我在戲劇的訓練，其實在蘭陵都已經完成，這裡教會我浪漫，也教會我真實。」

趙自強則說，當時他大一看在「免費」訓練的份上去參加，高歌一曲居然被甄選上，「蘭陵就是我全部的19歲，也是我人生第一座藝術的島嶼。」趙自強說，所有的訓練都成為他之後創團與創作的養分，「謝謝能有這本書，可以留下經驗給更多劇場新鮮人，也記錄了我們的青春跟劇場。」（編輯：張芷瑄）1110226

「蘭陵40：演員實驗教室」劇本書分享會26日在台北登場，邀請蘭陵劇坊出身的劇場工作者金士傑（後中）、馬汀尼（後右2）、趙自強（後左2）、王耿瑜（後右）等人出席座談，活動由大辣出版總編輯黃健和（後左）主持。中央社記者張皓安攝 111年2月26日