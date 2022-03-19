賴聲川悼顧寶明：世界沒多少演員可與他比

（中央社記者王寶兒台北19日電）資深演員顧寶明今天因心肺衰竭逝世，享壽71歲。曾與顧寶明合作「暗戀桃花源」的導演賴聲川表示，顧寶明在喜劇上的才華，世界沒多少演員可與他比，「希望寶明好走。」

賴聲川表示，聽聞好朋友、好夥伴顧寶明過世，心情非常沉重難過，「顧寶明是一個世代少數、難能可貴、最有才華的演員之一，尤其是喜劇方面的才華，我覺得全世界應該沒有多少演員可以跟他比。」

賴聲川說，顧寶明的喜劇不是簡單的搞笑，而是充滿各種層次，看過的人就明白，可以說充滿各種人生智慧的層次。且顧寶明不只影視方面有成績，在舞台劇方面，「誰能夠在舞台上看過顧寶明的表演，我覺得人生中也應當是很滿足的一件事情。」

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顧寶明在1986年出演由賴聲川擔任編劇、導演的舞台劇「暗戀桃花源」，飾演「袁老闆」一角，「暗戀桃花源」叫好也叫座，更因此改編為同名電影。顧寶明還因「暗戀桃花源」電影版的精湛演技得到第29屆金馬獎最佳男配角獎。

賴聲川回憶，當年和顧寶明還有主演李立群合作時，曾和顧寶明一起在華視訓練班受訓的李立群就和他說過「這個人怎麼這麼有才華！」賴聲川說，「我有幸跟寶明一起合作過，我知道演員的一個頂級表現是什麼，我感覺到非常、非常榮幸，也希望寶明好走。」（編輯：陳政偉）1110319