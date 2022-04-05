王羽開拳腳動作片先河 大俠身影永存影迷心中[影]

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影片來源：TGHFF

（中央社記者王心妤台北5日電）「獨臂刀王」王羽今早過世，享壽80歲。王羽獲頒金馬終身成就獎時，名導李安誇他開了拳腳動作片先河，影響後繼至深。王羽的人生與電影工作雖謝幕，但大俠風範將永存影迷心中。

王羽原名王正權，早期多在香港擔任武打演員，1963年考進邵氏公司，拍攝第一部作品「虎俠殲仇」，因為是游泳選手出身加上不斷苦練，很快成為60年代新派武俠片的首席小生，擁有「獨臂刀」、「金燕子」、「獨臂刀王」等經典作品。

王羽曾以「手足情深」入圍金馬獎最佳男主角，1990年代淡出影壇，之後在導演陳可辛邀請下演出電影「武俠」，入圍金馬獎最佳男配角，2013年以導演鍾孟宏的「失魂」再叩關金馬影帝。2019年，王羽獲頒金馬終身成就獎。

李安曾說，王羽不只奠定武俠巨星標準，也是拳腳動作片開先河之人，尤其是王羽自導自演的「龍虎鬥」比李小龍更早開發這樣類型的電影，啟發無數後繼者，「這些電影對世界的影響遠超過我們想像，到現在全世界都還在學。」

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不過王羽晚年身體狀況不佳，因腦中風曾有2次開顱手術，2019年獲頒金馬終身成就獎時，也因生病改由女兒代領獎項。

「獨臂刀王」王羽人生謝幕，但大銀幕內外的大俠身影永存影迷心中。他的女兒王加露也在臉書悼念：「你的一生就是一部傳奇電影，如真似幻，電影也巧合反映你的人生如虛又實。生命最後這一幕且讓他定格在一身颯氣白衣的你，手舉利刃，獨臂如鷹展翅，群敵環伺，風雨欲來。你無懼超然佇著，睥睨不羈，一身傲骨，天地唯我，江湖奈我何，我就是武林，永遠沒有劇終。」（編輯：張雅淨）1110405

2014年王羽（中）獲頒紐約亞洲影展終身成就獎。（中央社檔案照片）