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「獨臂刀王」王羽人生謝幕 李安：懷念大俠氣魄

2022/4/5 11:19（4/5 11:39 更新）
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1978年金馬獎王羽（右）代表出品「手足情深」的香港聯合公司拿優等劇情片獎。左為時任行政院副院長徐慶鐘、中間為香港女星凌波。（中央社檔案照片）
1978年金馬獎王羽（右）代表出品「手足情深」的香港聯合公司拿優等劇情片獎。左為時任行政院副院長徐慶鐘、中間為香港女星凌波。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北5日電）「獨臂刀王」王羽今早過世，享壽80歲。名導李安曾誇獎王羽開拳腳動作片先河，也是王羽獲得金馬終身成就獎的頒獎人，李安今天表示，「懷念他的電影、他的大俠氣魄。」

李安曾說，王羽不只奠定武俠巨星標準，也是拳腳動作片開先河之人，尤其是王羽自導自演的「龍虎鬥」比李小龍更早開發這樣類型的電影，啟發無數後繼者，「這些電影對世界的影響遠超過我們想像，到現在全世界都還在學。」

李安今天透過助理李良山對中央社記者表示，李安於2019年頒發金馬終身成就獎給王羽，當時是由他的女兒們代領，「今天不幸聽聞他離我們而去。對許多像我這樣的影迷來說，他代表著某一個年代的氛圍。懷念他的電影、他的大俠氣魄。」

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國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚在臉書分享，導演鍾孟宏與王羽合作「失魂」時，盛讚王羽重視倫理，在山上拍片時有廚師隨行，但王羽注重規矩，導演沒上桌自己絕不動筷子，電影殺青，王羽還親自下廚感謝團隊。

藍祖蔚說：「（王羽）因為中風過，電影中的他口齒不再流利，眼神不再犀利，動作不再華麗，對白時斷時續，情緒若即若離，不復當年大俠英姿卻完全符合角色需求，黃昏時刻留下代表作品，也夠讓人懷念了。」（編輯：張雅淨）1110405

影片來源：TGHFF
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