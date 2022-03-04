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許歷農104歲生日 籲施政者不卑不亢為民做事

2022/3/4 14:02（3/4 15:54 更新）
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新北市長侯友宜（左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（右）家中為他祝壽，許歷農唱完生日快樂歌後將蠟燭吹熄。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（右）家中為他祝壽，許歷農唱完生日快樂歌後將蠟燭吹熄。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）國軍退除役官兵輔導委員會前主委許歷農今天過104歲生日，他勉勵前往祝壽的新北市長侯友宜盡心盡力為民認真做事。許歷農說，施政者應不卑不亢真心為人民做事。

侯友宜上午與新北市政府社會局長張錦麗、永和區長陳怡君、永和區里長聯誼會會長許承煬同行，攜帶蘋果、蛋糕、手工麵線到許歷農家中祝賀104歲嵩壽。

許歷農與大家一起唱生日快樂歌、切蛋糕，接受侯友宜的禮物、獻花。許歷農致詞表示，對於大家在春光明媚的3月到他家祝壽，實在感動與感謝。

許歷農指出，施政者要不偏不倚、堅持中立、不卑不亢，為人民做事。

侯友宜致贈「福泰康寧、萬壽無疆」生日卡片後致詞時表示，許歷農永保軍人本色，保衛中華民國、守護台灣與愛土地的精神，有紀律、具高度的榮譽感，令人敬佩；他與新北市府局處首長應效法「許老爹」對後輩的勉勵，並延續當年許歷農愛國不分黨派、族群的精神，也會更努力市政。

許歷農現居新北市永和區。侯友宜也回憶當年任職警界時，民國70年總統府國慶大閱兵的情景。許歷農客廳牆上，還掛有當年許歷農擔任閱兵指揮官的照片。許、侯2人高興地拿起照片合影。

許歷農出生於安徽省貴池縣，陸軍官校第16期畢業，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任、行政院退輔會主委等職位。（編輯：戴光育）1110304

新北市長侯友宜（左）4日為前行政院退輔會主委許歷農（右）慶祝104歲生日，許歷農家客廳牆上，掛有當年許歷農擔任閱兵指揮官的照片，兩人高興地拿起照片合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（左）4日為前行政院退輔會主委許歷農（右）慶祝104歲生日，許歷農家客廳牆上，掛有當年許歷農擔任閱兵指揮官的照片，兩人高興地拿起照片合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
國軍退除役官兵輔導委員會前主委許歷農4日過104歲生日，他勉勵前往祝壽的新北市長侯友宜盡心盡力為民認真做事；並指出，施政者要不偏不倚、堅持中立、不卑不亢，為人民做事。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
國軍退除役官兵輔導委員會前主委許歷農4日過104歲生日，他勉勵前往祝壽的新北市長侯友宜盡心盡力為民認真做事；並指出，施政者要不偏不倚、堅持中立、不卑不亢，為人民做事。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（中）家中為他慶祝104歲生日，與國民黨新北市議員葉元之（右）一同跟許歷農切蛋糕。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（中）家中為他慶祝104歲生日，與國民黨新北市議員葉元之（右）一同跟許歷農切蛋糕。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
國軍退除役官兵輔導委員會前主委許歷農（右）4日過104歲生日，前往祝壽的新北市長侯友宜（左）為蛋糕點上蠟燭，並一起唱生日快樂歌。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
國軍退除役官兵輔導委員會前主委許歷農（右）4日過104歲生日，前往祝壽的新北市長侯友宜（左）為蛋糕點上蠟燭，並一起唱生日快樂歌。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
國軍退除役官兵輔導委員會前主委許歷農（右）4日過104歲生日，新北市長侯友宜（左）、永和區保安里里長許承煬（中）一起祝壽後合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
國軍退除役官兵輔導委員會前主委許歷農（右）4日過104歲生日，新北市長侯友宜（左）、永和區保安里里長許承煬（中）一起祝壽後合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（前左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（前右）家中為他祝壽，並送上手寫卡片，祝福許歷農「福泰康寧、萬壽無疆」。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（前左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（前右）家中為他祝壽，並送上手寫卡片，祝福許歷農「福泰康寧、萬壽無疆」。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（右）家中為他祝壽，侯友宜替許歷農的蛋糕點上蠟燭。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
新北市長侯友宜（左）4日前往前退輔會主委「許老爹」許歷農（右）家中為他祝壽，侯友宜替許歷農的蛋糕點上蠟燭。中央社記者鄭清元攝 111年3月4日
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