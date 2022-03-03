進入外交國防委員會 吳斯懷：若洩密叛國一槍斃命

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（中央社記者王承中台北3日電）國民黨立委吳斯懷今天表示，他對中華民國的忠誠度不容質疑，如果有任何洩密、叛國的行為，一槍斃命，法律重辦。他說，這輩子捍衛中華民國，願為中華民國提槍上陣，但絕對不捍衛台獨國。

國民黨立法院黨團昨天完成新會期各常設委員會名單，退將、黨內軍系不分區立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

由於吳斯懷擔任立委前，曾經前往中國參加「中共孫中山紀念活動」，在台下聽中國共產黨中央委員會總書記習近平致詞，立場引發外界質疑。

吳斯懷今天上午接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪，針對外界的疑慮，吳斯懷表示，他已多次表達他對中華民國的忠誠度不容質疑，如果他有任何洩密、叛國的行為，一槍斃命，法律重辦。

他指出，國防部長邱國正是他的學弟，曾經三次接任他在軍中的職務，對於他對國家的忠誠度、國防基本素養及建軍備戰的了解很清楚，請民進黨不要質疑他的忠誠度。他這輩子捍衛中華民國，願為中華民國提槍上陣，但他絕對不捍衛台獨國。

吳斯懷表示，他唯一目的就是捍衛中華民國，讓台灣人民不要被戰火洗禮。若中共打過來，他絕對跟中共幹到底，但是台灣為什麼要讓中共打過來，兩岸不能好好談嗎？彼此同文同種，對話一定比對抗好。

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另外，吳斯懷也指出，此次俄烏戰爭中，總統蔡英文召開的國安會議，有嚴重的疏漏，就是沒有找經濟部長、財政部長出席，質疑蔡總統到底懂不懂。

吳斯懷表示，蔡總統已有3年未實施政軍兵推，這是國家安全的問題，各部會面臨戰爭該怎麼辦，打仗不光只有國防部的事，政軍兵推要綿密整合各部會做明確分工，但3年都沒有推演，質疑現在的部會首長是否知道指揮中心在哪，各司、處要做什麼事。（編輯：蘇龍麒）1110303