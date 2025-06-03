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「街頭小霸王」林正杰73歲辭世 與陳水扁謝長廷被稱黨外三劍客

2025/6/3 19:14（6/3 19:46 更新）
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曾經叱吒台北政壇的「街頭小霸王」林正杰。（中央社檔案照片）
曾經叱吒台北政壇的「街頭小霸王」林正杰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北3日電）有「街頭小霸王」之稱的民進黨創黨元老、前立委林正杰今天辭世，享壽73歲。林正杰的子女晚間透過臉書證實此事，並表示將其父的風骨與真誠，轉化為前進的力量。

林正杰1981年和陳水扁、謝長廷聯合競選台北市議員，在台北市議會被稱為「黨外三劍客」，他於1986年突破戒嚴，發動街頭抗爭，被稱為「街頭小霸王」。1991年擔任民進黨立法院黨團副總召，達到政治生涯最高峰。

1991年，民進黨通過「台獨黨綱」前，林正杰退黨，從此和民進黨漸行漸遠，2007年擔任百萬人反貪腐紅衫軍副總指揮，由綠轉藍。

他曾任中華統一促進黨黨主席，也在2015年要賣屋支持當時的國民黨總統參選人洪秀柱；此外，前民眾黨主席柯文哲陷入司法爭議，民眾黨今年1月集結支持者「釘孤枝」抗議綠色威權，當時林正杰也現身站台。

今天傳出林正杰過世消息，媒體人周玉蔻、左翼聯盟秘書長黃德北、前民進黨立委賴坤成等人在臉書發文追思。

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林正杰的子女晚間透過林正杰臉書貼文表示，他們摯愛的父親已於3日凌晨2時22分，在家人陪伴下，於台東馬偕醫院安詳辭世，享壽73歲；林正杰8年前確診肺腺癌，這些年來以堅毅與幽默陪伴大家走過生命旅程的高低起伏，留下了無數溫暖而珍貴的時光。如今，已安然脫離病苦，前往一處光明、安寧與自在的所在。

林正杰子女說，目前正處理後續相關事宜，待一切安頓後，將再與親友們報告後續安排，願能將其父的風骨與真誠，轉化為前進的力量，在人世間，繼續堅持所信、守護所愛。（編輯：林興盟）1140603

圖為林正杰（右）2008年帶領一群紅衫軍成員在國慶大會現場外圍，高舉標語海報，呼籲特偵組儘快將前總統陳水扁抓起來。（中央社檔案照片）
圖為林正杰（右）2008年帶領一群紅衫軍成員在國慶大會現場外圍，高舉標語海報，呼籲特偵組儘快將前總統陳水扁抓起來。（中央社檔案照片）
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