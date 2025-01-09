加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國民黨前桃園立委林正峰辭世 享壽76歲

2025/1/9 00:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園8日電）國民黨籍前桃園市立委林正峰今天辭世，享壽76歲；林正峰深耕桃園政界，在地方有深厚影響力。地方人士指出，林正峰數年前患病，經積極治療仍藥石罔效，外界得知病逝消息都十分不捨。

林正峰從政數十年，曾任桃園縣龜山鄉民代表、龜山鄉長、桃園縣議員、立法委員、桃園市議員與中華民國田徑協會理事長、財團法人壽山巖觀音寺董事長等職務，在地方擁有深厚人脈與影響力。

據了解，林正峰近年來受疾病所苦，較少出席公開場合，今天下午約2時病逝，外界獲知都十分不捨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

無黨籍桃園市龜山區福源里長顏福來在臉書（Facebook）發文悼念表示，林正峰在4、5年前染病，經過長時間檢測與遍訪全台名醫，最終確診為漸凍人，經積極治療仍藥石罔效，身形也日漸消瘦，甚至喪失表達能力，令人不捨。

顏福來說，他曾在林正峰身邊擔任助手，情同手足，林正峰的領導風格與決策能力，深深影響了地方政治的發展，無論在政壇或地方事務上，都留下了深遠影響。（編輯：陳正健）1140109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：