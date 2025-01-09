國民黨前桃園立委林正峰辭世 享壽76歲

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（中央社記者葉臻桃園8日電）國民黨籍前桃園市立委林正峰今天辭世，享壽76歲；林正峰深耕桃園政界，在地方有深厚影響力。地方人士指出，林正峰數年前患病，經積極治療仍藥石罔效，外界得知病逝消息都十分不捨。

林正峰從政數十年，曾任桃園縣龜山鄉民代表、龜山鄉長、桃園縣議員、立法委員、桃園市議員與中華民國田徑協會理事長、財團法人壽山巖觀音寺董事長等職務，在地方擁有深厚人脈與影響力。

據了解，林正峰近年來受疾病所苦，較少出席公開場合，今天下午約2時病逝，外界獲知都十分不捨。

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無黨籍桃園市龜山區福源里長顏福來在臉書（Facebook）發文悼念表示，林正峰在4、5年前染病，經過長時間檢測與遍訪全台名醫，最終確診為漸凍人，經積極治療仍藥石罔效，身形也日漸消瘦，甚至喪失表達能力，令人不捨。

顏福來說，他曾在林正峰身邊擔任助手，情同手足，林正峰的領導風格與決策能力，深深影響了地方政治的發展，無論在政壇或地方事務上，都留下了深遠影響。（編輯：陳正健）1140109