前立委陳婉真病逝泰國享壽75歲 記者出身投入黨外推動台獨
2025/6/11 10:55（6/11 11:07 更新）
（中央社記者葉素萍台北11日電）前立委陳婉真今天凌晨於泰國清邁醫院過世，享壽75歲。陳婉真一生經歷豐富，擔任記者時，因採訪省議會新聞，開始關心黨外運動，戒嚴時期曾被列為海外黑名單，積極推動台灣獨立運動。
台灣轉型正義協會今天發出聲明表達「敬悼本會創會元老陳婉真女士」，感念她作為民主先驅的貢獻。
由於陳婉真8日才透過臉書貼文表示「很高興能在專業模式展開這趟全新的創意之旅」，今天傳出她在泰國清邁醫院過世消息，外界震驚。
台灣轉型正義協會理事呂昱說，陳婉真罹患癌症蠻長時間，都在尋求治療。陳婉真友人李冠伶受訪表示，陳婉真很勇敢，一般人不會發現她生病，和大家在一起時都很有精神，這次去泰國就醫，遺憾今天傳來病逝消息。
作家謝建平在臉書說，陳婉真是「台灣建國最勇敢的女戰士」，逝世消息令人錯愕和難以接受，「願她化為千風，拂過台灣千山萬水，永遠護佑這個美麗的國家」。
1950年出生的陳婉真一生經歷相當豐富。考進師範大學社會教育系新聞組，到中國時報當記者，採訪省議會新聞，開始關心黨外運動。
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陳婉真早年在黨外時期曾被列為海外黑名單，後來在1992年代表民進黨參選台北縣（新北市前身）選區立委並當選，但於1997年遭民進黨以毀謗同志為由開除黨籍。
1998年陳婉真改代表「新國家連線」參選立委，但未能當選，之後轉任文史工作者，並持續推動社會運動。（編輯：謝佳珍）1140611
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