海灘男孩布萊恩威爾森82歲辭世 音樂譜出加州夢打造樂團巔峰

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（中央社紐約11日綜合外電報導）搖滾樂團海灘男孩創團元老之一布萊恩威爾森逝世，享壽82歲，他的家人今天在聲明中證實他的死訊。布萊恩威爾森不僅是打造樂團聲勢巔峰的靈魂人物，也用音樂譜寫出加州夢。

法新社和路透社報導，這則在Instagram發布的聲明並未說明死因。布萊恩威爾森（Brian Wilson）去年罹患「重大神經認知障礙」，自從妻子於2024年初去世後，已無法自理生活，因此受到法定監護安排。

他的家人說：「我們現在無法用言語表達內心的感受。我們明白，全世界都與我們一同感到悲痛。」

這位流行樂壇先驅在1960年代創作出無數膾炙人口的歌曲，聲勢一度與英國搖滾樂團披頭四（The Beatles）並駕齊驅。Surfin' USA、I Get Around、Fun, Fun, Fun與Surfer Girl等輕快曲目，使海灘男孩（Beach Boys）成為美國最暢銷的樂團。

影片來源：TheBeachBoysVEVO

影片來源：TheBeachBoysVEVO

雖然布萊恩威爾森本人並不衝浪，但他卓越的創作能力與敏銳的音樂直覺，讓他得以塑造出突破界限、洋溢海灘樂園氣息的音樂世界。

他精心製作的作品備受同儕推崇，甚至連美國歌手兼作曲人巴布狄倫（Bob Dylan）曾對「新聞週刊」（Newsweek）說：「他的音感－我的天啊，簡直應該被收藏在史密森尼學會（Smithsonian）中！」

美國歌手巴布狄倫今天也在社群平台X發文悼念布萊恩威爾森。他寫道：「這些年來我一直在聽他的音樂、敬佩他的天賦。親愛的布萊恩，願你安息。」

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在短短5年內，他以驚人的速度創作200首關於陽光、衝浪和古銅色女孩的歌曲。然而此後，布萊恩威爾森卻陷入長達數十年毒品引發的憂鬱症。

沉寂35年後，他重新回歸，並完成海灘男孩未完成的專輯Smile，這張專輯被廣泛認為是他的經典之作。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140612