40年來英語歌曲有變化 研究：歌詞更簡單重複性高

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）根據今天發表的一項研究顯示，1980年至2020年之間英語歌曲的歌詞變得愈來愈簡單且重複性高，同時也變得更為憤怒和自戀。

法新社報導，歐洲一組研究團隊分析1980年至2020年之間超過1萬2000首英語歌曲的歌詞，涵蓋饒舌、鄉村、流行、節奏藍調和搖滾等歌曲類型。

在詳細介紹歌詞如何變得更加單調之前，這份研究指出，美國傳奇創作歌手巴布狄倫（Bob Dylan）曾榮獲諾貝爾文學獎。

研究作者之一、奧地利茵士布魯克大學（University of Innsbruck）學者贊格爾（Eva Zangerl）拒絕點名編寫簡單歌詞的新藝人身分。

但她強調，歌詞可以成為「社會的鏡子」，反映文化的價值觀、情感和關注議題如何隨著時間推移而變化。

贊格爾告訴法新社：「過去40年來，我們也目睹音樂領域出現巨大變化，從音樂的銷售到製作方式都是。」

這40年之間，人們聽音樂的方式不斷改變。1980年代的黑膠唱片和卡帶被1990年代的CD取代，接著網路的到來催生現今演算法驅動的串流影音平台。

這項研究刊登於國際期刊「科學報告」（Scientific Reports），研究人員觀察歌詞想表達的情感、使用多少不同且複雜的字詞，以及它們的重複頻率。

贊格爾指出：「綜觀所有的音樂類型，歌詞都有變得更為簡單和重複的趨勢。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1130329