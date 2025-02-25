前總統府發言人丁遠超辭世 享壽68歲
2025/2/25 19:09（2/25 19:42 更新）
（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨內人士證實，曾跟隨前副總統連戰18年的前總統府發言人丁遠超今天辭世，享壽68歲，後續治喪等相關事宜，將待家屬進一步說明。
丁遠超曾任媒體記者，擔任過總統府發言人、總統府公共事務室副主任，在連戰擔任副總統與國民黨主席期間擔任辦公室主任，直到連戰卸任黨職與公職，仍任辦公室主任一職，追隨連戰長達18年。
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丁遠超在2018年離開連戰辦公室主任職務，當時曾表示，有人指他藉連戰名義謀私利，是不實指控，遭人汙衊，他很心痛。
國民黨則發表聲明，感謝丁遠超對於國家與國民黨的貢獻，期望逝者安息，後事圓滿，家屬節哀保重。（編輯：林興盟）1140225
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