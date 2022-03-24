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首頁 / 政治

美國首位女國務卿歐布萊特逝世 國民黨表達深切哀悼

2022/3/24 15:28
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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天表示，對美國前國務卿歐布萊特的辭世表達深切哀悼。歐布萊特政治生涯中擔任美國駐聯合國大使、美國首位女性國務卿，畢生為國際民主與人權價值帶來不朽貢獻。

美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）今天與世長辭，享壽84歲。各國政要紛紛致哀，緬懷這位美國最具影響力的女政治家之一。

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國民黨下午透過新聞稿表達哀悼，國民黨表示，歐布萊特曾推動北約參與巴爾幹地區的民主與議題，遏制種族清洗及種族滅絕，並熱切尋求減少核武器擴散，鞏固國際安全。歐布萊特離開公職後長年擔任國家民主研究所理事主席，積極促進美國的民主政治運作與人道關懷，將自由的力量推向全世界。

國民黨指出，歐布萊特曾於2019年2月28日在美國聯邦眾議院外交委員會聽證會上力挺台灣，呼籲以和緩途徑解決台海軍事緊張，為人民尋求穩定和平與福祉，國民黨期許未來能夠秉持歐布萊特對世界和平的理念，繼續推動兩岸和平互動。（編輯：蘇志宗）1110324

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