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美加州高溫45.5度破紀錄 野火失控、數千人撤離

2022/6/14 13:33
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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國加州繼上週末創下攝氏45度高溫紀錄後，洛杉磯郊區森林爆發一場失控的野火，導致數百公頃林地被焚毀與數千人必須撤離。氣象局警告說，乾旱的美西各地都有火災危險。

法新社報導，這場代號為Sheep的野火自11日晚上在洛杉磯國家森林開始延燒，已焚毀近1000英畝（約400公頃）林地。

在火勢目前只有5%獲得控制的情況下，當局已要求南加州萊特伍德（Wrightwood）社區的數千居民撤離。

消防員說，火勢穿越一片植被茂密的地區持續延燒。

加州聖伯納地諾森林防火廳（Cal Fire San Bernardino）消防員赫斯特利（Alison Hesterly）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）：「地形非常陡峭，這是個很糟糕的地區。」

超過200名消防員兵分兩路，從地面與空中與大火搏鬥。在社群媒體流傳的影片顯示，熊熊烈火吞噬樹木，並在強風助燃下不斷蔓延。

加州和美西部分地區遭受極度高溫侵襲，野火也因此爆發。棕櫚泉（Palm Springs）11日氣溫高達攝氏45.5度，創下有紀錄以來最高溫。

西南部地區則出現千年一遇的乾旱，導致植被極度乾燥和易燃。

各地消防局長警告說，2022年看來將是可怕的野火年。

加州橘郡消防局局長芬尼西（Brian Fennessy）上週表示：「有鑒於目前情況，我預計未來4、5或6個月會非常艱難。」

美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）今天表示，該地區普遍存在火災危險，「預計西南部各地延伸到洛磯山脈（Rockies）南部和中部、以及高地平原（High Plains），廣闊地區會出現嚴重火災的天氣條件」。

根據氣象局網站：「今天已對猶他州東南部大部分地區、科羅拉多州西南部、亞利桑那州北部和中部以及新墨西哥州發出紅旗警告。」「乾燥多風的情況，將使得火勢在這些地區迅速蔓延。」

新墨西哥州的野火已持續數月，燒毀數十萬英畝森林。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110614

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