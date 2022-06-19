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1947年以來法國最早熱浪 6月如盛夏南部42.9度飆新高

2022/6/19 17:15（6/19 17:38 更新）
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圖為18日巴黎街頭的民眾。（安納杜魯新聞社）
圖為18日巴黎街頭的民眾。（安納杜魯新聞社）
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）西班牙、法國等西歐國家週末遭熱浪侵襲，不僅引發森林大火，也讓人們擔心6月初夏就出現熱浪的情況將成常態。

週末飆升的氣溫是6月熱浪最高峰，與科學家認為，隨著全球變暖，熱浪現在將在更早時候侵襲的預測相符。

法國西南部海濱度假勝地比亞里茲 （Biarritz）今天下午氣溫飆到歷史新高攝氏42.9度，國家氣象預報員佛蘭斯（Meteo France）表示，當局敦促從中西部海岸到與西班牙交界邊境保持警惕。

氣象服務機構報導，儘管明天晚上大西洋沿岸預料會出現暴風雨，該地區許多地區氣溫飆破攝氏40度，這是第一個跡象顯示，令人窒息的氣溫將「逐漸消退，僅影響東部地區」。

高溫未能阻止重金屬愛好者參加在西部城市南特（Nantes）郊區克利松（Clisson）舉行的Hellfest音樂節，那裡的溫度飆升至攝氏40度以上。

人們將水視為抵禦酷熱的唯一避難所，在法國的水上休閒公園外，數百人排起長隊，交通大打結。

由於塞納河禁止沐浴，熱壞的巴黎人在市區噴泉中避難。巴黎郊區動物園中，毛茸茸的獅子舔舐著動物飼育員餵給它們的凍血，飼育員並在烈日下監測圍欄裡的動物是否有脫水跡象。

法國氣象局（Meteo France）氣候學家索瑞爾（Matthieu Sorel）表示，這是1947年以來「法國最早的熱浪紀錄」，由於10多個地區6月份的氣溫下降，他將這種天氣稱為「氣候變遷的標誌」。

地方當局表示，在法國發生的一起重大事件中，法國南部瓦爾（Var）地區軍事訓練發射的砲彈引發火災，燒毀了約200公頃的植被。

當地消防隊隊表示：「除了被疏散並帶到安全地帶的 2500隻羊外，這不會威脅到任何人。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110619

影片來源：FRANCE 24 English
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