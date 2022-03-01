暖化危機 科技部：台灣水稻恐減產、登革熱風險增加

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根據科技部團隊研究，暖化下的升溫將衝擊台灣農林漁業，升溫攝氏2度情境下，水稻將出現明顯減產情形。圖為台東稻田。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北1日電）聯合國發布最新氣候變遷報告，科技部研究顯示，在暖化升溫攝氏2度與4度下，台灣周邊海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，低窪地區較易淹水，也會導致水稻減產、登革熱發生風險增加。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）2月28日發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」（AR6 WGII）；針對聯合國報告，科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」今天發布新聞稿指出，全球變遷下台灣本土風險增加，需妥善調適提升因應能量。

根據科技部團隊研究，暖化下的升溫將衝擊台灣農林漁業，升溫攝氏2度情境下，水稻將出現明顯減產情形，二期作平均減產程度較一期作明顯；對高溫敏感的漁產養殖也會受到暖化影響；對於夏季升溫敏感的高山森林植群，以高山灌叢與鐵冷杉森林為例，預測適合生存的面積將在世紀末減少一半。

在公衛與健康方面，埃及斑蚊分布將因暖化向北部延伸，分布範圍也擴增，導致登革熱發生風險增加；冬季空氣品質不良日數也將因暖化而增加。

暖化將造成台灣極端降雨強度增加、侵台颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加。以淹水為例，全台極端降雨情形，除了中部地區在世紀中略為減少，其他區域都呈現增加趨勢。以台北、宜蘭、台南、高屏四區淹水發生機率為例，世紀中較基期的淹水機率呈現持平或略為增加，世紀末增加幅度更為明顯。

在坡地災害方面，以北部與南部特定集水區為例，於世紀中崩塌率呈現持平或略為增加；而集水區的河川流量豐枯差異變大，在春季（2至4月）大致呈現減少趨勢，可能增加枯旱風險。

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研究結果指出，暖化後颱風強度增加，將增加沿岸風浪及暴潮衝擊。在升溫攝氏2度與4度情境下，台灣周邊海域海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區出現淹水；不過，以大台北地區的模擬結果為例，淹水情形主要發生在淡水河出海口一帶，在現有堤防保護下，都市區域影響相對較小。

科技部表示，面對氣候風險的增加，IPCC報告強調全球需要在符合永續發展目標和巴黎協定的規範下，加強氣候治理與社會發展轉型。台灣應持續與國際趨勢同步，一方面邁向淨零目標，並強化可保障國土安全與社會發展的調適作為。（編輯：林淑媛）1110301