更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩
生活

圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法國西南部野火延燒近一萬公頃 英國下週或達40度高溫[影]

2022/7/16 19:42（7/16 20:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國西南部野火災情今天進一步蔓延，吉倫特省（Gironde）有近一萬公頃土地遭遇祝融，面積大於昨天的7300公頃。

路透社報導，法國新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）和吉倫特省當局透過聲明表示，截至今天早上，有超過1萬2200人撤離該地區，並有1000多名消防人員正試圖控制火勢。

聲明指出：「鑑於天氣狀況和發生火災的重要風險，當局暫時封鎖進入林區進行專業和休閒活動的通道。」

影片來源：FRANCE 24

過去幾週來，隨著氣溫飆升，野火肆虐法國、葡萄牙和西班牙等其他歐洲國家。吉倫特省城鎮拉泰斯特德比什（La Teste-de-Buch）周圍的火勢已經穩定下來，從野火危機開始以來，焚燒面積已達到3000多公頃。

美聯社報導，英國政府預定今天召開緊急應變會議，為創紀錄高溫制定因應措施。

英國氣象局（Met Office）昨天針對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報，屆時氣溫可能首次達到攝氏40度，恐對健康民眾構成嚴重疾病，甚至死亡的風險。

英國有記錄以來最高溫，是2019年7月25日在劍橋大學植物園測到的攝氏38.7度。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110716

延伸閱讀
熱浪襲歐洲氣溫飆破45度 村民驚愕如見末日場景氣候變遷致西歐6月提早出現熱浪 義大利乳牛減產中國71氣象站高溫破紀錄多地達44度 重慶博物館屋頂熱到坍塌1947年以來法國最早熱浪 6月如盛夏南部42.9度飆新高高溫恐創紀錄 英氣象局宣布全國緊急狀態熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族