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氣候變遷致佛州海龜性別比例失衡 4年來新生僅母龜

2022/8/2 18:26（8/2 19:37 更新）
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氣候變遷加劇美國佛羅里達州海龜性別比例失衡，近期熱浪來襲，新生海龜寶寶幾乎都是母的。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
氣候變遷加劇美國佛羅里達州海龜性別比例失衡，近期熱浪來襲，新生海龜寶寶幾乎都是母的。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社佛羅里達州馬拉松1日綜合外電報導）氣候變遷加劇美國佛羅里達州海龜性別比例失衡。近期熱浪使得部分海灘的沙子變熱，新生海龜寶寶幾乎都是母的。

路透社報導，佛羅里達島礁（Florida Keys）馬拉松巿（Marathon）海龜醫院經理澤克爾巴赫（Bette Zirkelbach）表示：「可怕之處在於，佛羅里達州過去4年夏天是紀錄中最熱夏天。」佛羅里達島礁是自佛州南端向外延伸的熱帶群島。

澤克爾巴赫的海龜中心自從1986年就開始營運。她表示：「對海龜孵化和龜蛋進行研究的科學家們發現，沒有（新生）公海龜，所以過去4年只有母海龜。」

母海龜在海灘挖洞築巢時，沙子的溫度會決定海龜寶寶的性別。澤克爾巴赫說，澳洲的研究也顯示了類似的統計數據，「99%新生海龜寶寶為雌性」。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）指出，海龜和短吻鱷的性別取決於孵蛋期間的溫度，而不是在受精時。

根據美國國家海洋暨大氣總署所屬機構網頁指出，在低於攝氏27.7度環境下會孵出公海龜，高於31度則會孵出母海龜。

邁阿密動物園（Miami Zoo）新開的海龜醫院海龜飼養員羅德里格斯（Melissa Rosales Rodriguez）表示：「因為喪失基因多樣性，這幾年海龜數量急劇下降。讓海龜順利進行繁殖活動所需的性別比已不復存在。」（實習編譯：黃薇心/核稿：何宏儒）1110802

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