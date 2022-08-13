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法國西南部野火獲控制 天氣酷熱成復熾隱憂

2022/8/13 17:11（8/13 17:31 更新）
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影片來源：euronews

（中央社法國奧斯唐12日綜合外電報導）法國地方當局表示，在法國和其他國家來援的消防員卯足全力救火的情況下，一波摧毀了西南部大片地區的野火今天似乎獲得控制，但還不確定酷熱是否會讓火勢復熾。

法新社報導，法國西南部的吉倫特省（Gironde）消防單位負責人弗穆倫（Marc Vermeulen）今天下午說，吉倫特省波爾多市（Bordeaux）附近和朗德省（Landes）綿延40公里的火線「已48小時未再蔓延」。

地方官員說，朗德省兩個地區的部分居民將可獲准於晚間返家，通往鄰國西班牙的高速公路路段封閉兩天後，也將首度重新開放。

吉倫特省阿卡雄（Arcachon）副行政首長羅斯提克（Ronan Leaustic）今天稍早告訴記者，火勢未擴散，但天氣條件讓官員們如臨大敵。

火災地區和昨天一樣，氣溫達到攝氏39度。

羅斯提克說，除了先前要求撤離的1萬人之外，政府並未頒布新的疏散命令，但「溫度持續升高，地下水位也不斷下降」。

歐盟成員國德國、波蘭、奧地利和羅馬尼亞承諾派遣合計361人抵達火場，協助約1100名法國消防員滅火，另外還有數架隸屬歐盟的滅火飛機。

法國今夏遭受歷史性的旱災侵襲，全國被迫限制用水，此外還出現一連串熱浪，專家認為是氣候變遷所致。

今年7月是法國自1961年以來最乾旱的7月，當時西南部城市波爾多附近爆發野火，毀掉了1萬4000公頃土地，數以千計人被迫撤離。火勢後來獲得控制，但仍繼續在極為乾燥的松樹林裡及富含泥煤的土壤上悶燒。

官員懷疑，最近這一波火災可能也有人為縱火的因素，自本月9日迄今，已有7400公頃燒成灰燼。

在法國，今年火災燒毀的土地面積已達10年來年平均的3倍之多，東部的朱拉山區（Alpine Jura）、伊澤爾省（Isere）和東南部的阿代什省（Ardeche）本週火勢也很活躍。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110813

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