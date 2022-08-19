更多編輯台推薦新聞：
中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務
生活

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎
文化

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟通膨9.8%創新高能源為主因 法國較穩東歐悽慘
首頁 / 兩岸
電動車
新聞專題
電動車2/300
首頁 / 兩岸

紓緩供電壓力 浙江等3省市試行電動車錯峰充電

2022/8/19 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）持續的極端高溫天氣，導致中國多地電力負荷激增，浙江、湖北及重慶等3省市率先試行電動車錯峰充電，降低高峰時段充電功率，鼓勵車主深夜充電，以減輕供電壓力。

央視新聞報導，國家電網負責人指出，首批試行的3省市約有電動車80萬輛、充電樁35萬個，有關地區將在下午3時至晚上10時的用電高峰時段適度調整充電功率，並適當延長充電時間，最多延長5至6分鐘，以平抑用電負荷。

此外，國家電網將透過手機充電App，發放充電服務費5折優惠券，引導電動車車主在夜間等非尖峰時段充電。

據表示，上述數量的電動車若集中在高峰時段充電，將增加200萬千瓦的負荷，相當於30多萬戶家庭的用電，錯峰用電措施將更能保障民生用電需求。

報導稱，中國電動車數量已突破1000萬輛，每輛車都相當於一個小型移動儲能電站，未來既可充電，也可反向送電。國家電網下一步將更大範圍發揮電動汽車的「電力海綿」作用，以穩定電網運行，保障電力安全供應。

對於近期的電力緊張狀況，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強對中新社指出，從需求側來講，今夏全國持續高溫，多地電量需求激增，用電負荷較大，為電力供應帶來一定挑戰。

林伯強分析，除了高溫，今年「缺水」問題也尤為嚴重。據了解，7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成，為1961年以來同期最少，江河來水也偏少2至8成。

他進一步表示，缺水導致水電出現巨大缺口。以四川為例，該省主要以水力發電為主。從供給側來說，今年當地降水量顯著降低，各大流域來水銳減造成水電發電出力驟減，這是四川缺電的主要原因。

至於缺電潮還將持續多久，林伯強分析，隨著夏季進入尾聲，高溫逐漸結束，預計一、兩週之內，大部分缺電地區「電荒」將顯著緩解。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110819

林伯強
夏季用電高峰來臨 中國多省調高耗能企業電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
電電公會成立EV專案小組 李詩欽：盼開台製電動車