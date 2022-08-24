重慶老人中暑喪生多 老婦死時手持電扇插頭

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（中央社口北24日電）中國重慶市遭熱浪襲擊，接連傳出有中老年人在高溫及停電下中暑喪生的悲劇。其中，一名老奶奶用兒女過年給的紅包買了一台電扇，卻因停電而中暑身亡，被發現時手裡還拿著插頭。

一篇題為「昨晚，重慶人的朋友圈，看哭了多少人？」的文章，近日在中國網路上大舉流傳。文中的後半部，是充滿「正能量」的消防隊員努力撲滅山火情節。但多數網友注意的，則是前半部敘述重慶中老年人近日接連因中暑而喪生的情節。

除這篇文章外，中國網友近日陸續透過微博指出，重慶市近日在高溫下，救護車頻繁進出醫院，其中一些老年人因中暑後身體虛弱而不治死亡。

根據文章，重慶市一位平日省吃儉用的老奶奶，家裡既沒有裝空調，也沒有電扇。但因今年夏天實在熱得受不了，才終於咬牙拿出兒女今年過年時給的人民幣300元（約新台幣1300元）紅包，到鎮上買了一台電扇。

文章說，這位老奶奶冒著攝氏42度的酷熱扛著電扇回家，但家裡卻既停電又停水，電風扇根本無法啟動，老奶奶毫無他法可以避暑，最後她就「被熱得離開了這個世界。被發現的時候，手裡還拿著電風扇的插頭」。

根據文章，其他重慶網友提到的悲劇，還包括附近菜市場裡一位年僅40多歲的賣饅頭山東大哥，「勞累一天，熱死在攤位上」；還有網友說，平日裡最愛笑的鄰居，大熱天下田背水稻勞動，結果「熱死在田間地頭」。

文章引述其他網友提到，自己的奶奶因為天氣太熱導致頭昏摔倒了，引發腦溢血去世，但自己卻處在重慶沙坪壩的疫情封控區內，健康碼又變成黃色，還有3個小時奶奶就要下葬了，自己卻不能回去送她最後一程，「我也不知道為什麼突然就變成這樣了」。

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文章指出，還有更多報導之外的普通人「他們買不起空調，斷電更用不了風扇，於是便活活熱死在45度無人的出租屋，徹底消失於這個夏天。在絕對的自然力量面前，人類第一次，看到生命何其渺小」。

除這篇文章外，有重慶網友近日陸續透微博等平台表示，重慶市近來接連出現老年人在停電的家中，或是在田間採收作物時被熱死，更多的老年人則在仍在醫院救治中。還有網友說，他的舅舅過世後火化，由於官方規定防火，祭拜時還不准焚燒香紙及蠟燭。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110824