研調：四川限電減產 8月下旬面板報價32吋先止跌

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（中央社記者潘智義台北22日電）研調機構集邦科技旗下面板研究中心WitsView今天針對會員公布面板報價，8月下旬除32吋、50吋電視面板外，其他尺寸面板價格與7月下旬相較均呈下跌狀態。

集邦（TrendForce）研究副總經理范博毓線上受訪指出，電視需求仍處於低迷，庫存去化仍是品牌客戶的首要目標，面板廠雖然持續進行產能調控，但仍不易使價格跌勢收斂。

范博毓強調，8月中起四川與重慶接連宣布限電措施，影響位於當地大世代8.5、8.6、8.7代面板產線的生產，預期對於主要在這幾座產線生產的主要尺寸32吋、50吋電視面板有帶來價格止穩的有效喘息空間。

他預期，32、50吋電視面板受益於限電措施，8月價格持平，65、75吋電視面板價格下跌壓力相對沉重，後續仍需觀察限電措施是否有可能持續延長，如果時間拉長至9月，預期對於面板價格的支撐力道將更為顯著。

關於液晶顯示器（Monitor）面板，范博毓表示，同樣面臨需求疲弱的壓力，加上近期部分品牌客戶著手進行庫存與面板訂單的調控，價格仍有下探的空間，但面板廠已逐漸開始面臨跌破現金成本壓力，陸續進行產能調節，預期部分機種跌幅有開始收斂的趨勢。

他評估，筆電面板需求仍處於低迷，但面板廠持續進行減產，也有助於價格跌勢的收斂。

WitsView提供給會員的資料顯示，65吋電視面板8月下旬均價110美元，較7月下旬下跌10美元，跌幅8.3%，為跌價幅度最大的面板。

此外，8月下旬55吋、43吋電視面板均價與7月下旬相比均下跌3美元，分別為84美元、51美元；32吋電視面板的均價暫時穩定在27美元，與7月下旬持平。

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液晶顯示器（Monitor）面板方面，8月下旬27吋高階廣視角面板均價從7月下旬的68.7美元，下跌4.4%至65.7美元；23.8吋高階廣視角面板的均價從7月下旬的55.6美元，下跌7.2%至8月下旬的51.6美元；8月下旬21.5吋廣視角面板的均價從7月下旬的43.8美元，下跌4.6%至41.8美元。

筆電面板方面，8月下旬17.3吋廣視角面板、14吋廣視角面板的均價與7月下旬相較均下降1.4美元，均價分別為39美元、27.1美元。15.6吋高階廣視角面板8月下旬均價為43.2美元，與7月下旬相比下跌2.5美元；11.6吋廣視角面板8月下旬均價為24.9美元，與8月上旬持平、與7月下旬相比則微幅下降0.1美元。（編輯：楊蘭軒）1110822