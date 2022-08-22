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四川限電延長至25日 鴻海重申影響不大

2022/8/22 08:46
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）中國四川限電措施延至25日夜間12時，在四川成都設有廠區的鴻海今天上午接受中央社記者詢問重申，目前影響不大。

中國四川省連續6天對工業企業限電停產，相關措施再延5天，從21日起到25日夜間12時；四川當地媒體21日報導，四川限電措施衝擊西南地區汽車、半導體和電子消費品生產，鴻海旗下富士康當地工廠生產被迫暫停。

鴻海接受記者詢問時重申，四川限電對當地廠區影響不大。

鴻海在成都設有廠區，根據年報資料，集團在當地相關企業包括富泰華精密電子（成都）、福士瑞精密工業（成都）、鴻富成精密電子（成都）、鴻富錦精密電子（成都）、成都富聯准刃等，布局可穿戴智慧裝置、投影設備、通訊網路系統、自動化設備和相關配件、數控和伺服系統、平板電腦、基地台與核心網路設備周邊元件等。

鴻海董事長劉揚偉日前不諱言指出，四川限電對鴻海集團當地成都廠區「當然有影響」，但是多大，要看當地同仁努力的結果，需檢視庫存狀況、未來加班調度等因素，目前看來影響不大。

法人分析，富士康在成都當地廠區主要組裝蘋果Apple Watch、iPad和MacBook產品。（編輯：趙蔚蘭）1110822

劉揚偉
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