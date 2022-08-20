中國擴大限電 台廠電腦組裝、PCB供應鏈拉警報

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（中央社記者吳家豪台北20日電）中國重慶市17日至24日擴大限電範圍，江蘇省也傳出輪流錯峰生產用電，衝擊台資電子廠。法人認為，若工廠停電使訂單無法出貨，PC組裝廠庫存去化速度將放緩，印刷電路板（PCB）生產也將受影響。

重慶市16日發布有關擴大工業企業「讓電於民」的緊急通知，從17日零時到24日夜間12時，啟動「有序用電一級方案」，後續限電將根據氣溫變化和供需狀況調整。另外，安徽、河北、江蘇、廣東等地用電緊張，多地啟動限電，要求工業企業錯峰生產、保障民生用電。

統一投顧指出，台商筆電供應鏈都在四川、江蘇設立工廠，四川以重慶、成都為主，江蘇則著重昆山等地。

筆電代工廠廣達表示，旗下上海廠沒有限電，目前沒影響。英業達說，旗下南京廠並沒有限電。緯創表示，針對中國擴大限電的區域，目前沒有影響。

統一投顧指出，先前昆山封控使相關業者營收大幅衰退，考量個人電腦（PC）目前面臨庫存消耗壓力，若工廠停電使訂單無法出貨，庫存去化速度將放緩，維持PC組裝廠「中立」投資建議。

產業人士告訴中央社記者，昆山等地的台資筆電供應鏈，幾乎都在工廠內備有柴油發電機，但僅作為應急之用，無法同時為所有產線供電。

產業人士也說，今年受到通貨膨脹影響，筆電等消費性電子產品需求不佳，相關零組件及供應鏈訂單減少，加上機台用電量不大，實際上受到限電影響有限。

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永豐投顧分析，中國限電風波由四川蔓延至長江三角洲，影響擴及江蘇、浙江、安徽等地，其中昆山為PCB生產重鎮，次產業包含IC載板、銅箔基板（CCL）、硬式印刷電路板（RPCB）及軟性印刷電路板（FPC），產能占比分別為15%至35%、30%至40%、7%至73%、35%至40%，影響終端電子產品包含桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、手持裝置及車用電子。

以2021年中國「能耗雙控」政策為期1.5個月經驗來看，永豐投顧推估將影響PCB廠單月營收5%至10%。考量中國官方針對龍頭及白名單企業政策相對具彈性、供應鏈庫存水準偏高，後續主要觀察需求回溫時間點，建議逢低布局需求穩定、受惠銅價下滑的廠商。（編輯：黃瑞弘）1110820