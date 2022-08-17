成都大限電 商場辦公樓停供冷氣

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（中央社台北17日電）中國能源大省四川供電吃緊，省會成都市今天大規模限電，多個商場、辦公樓停供冷氣，官方倡導居家辦公；地鐵、機場也要配合限電，甚至多個充電樁企業也被停電，電動車無電可充。

綜合21世紀經濟報導等陸媒以及社群訊息，受持續高溫天氣影響，四川多地用電負荷持續攀升。多名網友反映，成都今天多個辦公樓、商場實施限電措施，宣導企業員工居家辦公。成都IFS商場工作人員表示，目前仍正常營業，但關閉公共區域空調及部分電燈。

據報導，限電是成都市經信局下令的。一名高新區企業負責人說：「我們已經通知公司員工，若非必須到崗辦公，今天都開始執行居家辦公。」

微博訊息顯示，許多上班族因為沒冷氣抱怨快中暑，有公司緊急調來冷氣、冰塊應急；還有民眾抱怨這下子不能去商場蹭冷氣。許多餐廳營運大受影響，有速食店乾脆關門休息，還有網友貼出在緊急照明下揮汗吃麻辣火鍋的照片。

成都大限電，地鐵與機場也要配合。成都全線地鐵車站和車廂溫度都調為不低於攝氏27度，取消強冷車廂；地鐵站還關閉許多公共照明，但仍湧入大批避暑民眾席地而坐。成都雙流國際機場航站也將冷氣調高至26度，許多公共用電與照明設施關閉。

為了供電「力保民用」，四川工廠限電停產外，成都多家電動車充電樁企業也遭斷電。電動車大廠蔚來在成都的機場路服務中心收到政府通知，換電站和充電裝都將斷電。「電動車沒電充」消息一出，引發熱議，許多網友表示不換新能源車了。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110817