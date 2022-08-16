中國7月經濟數據皆不如預期 發改委：更要穩增長

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（中央社台北16日電）中國昨天公布7月份經濟數據，工業與零售相關數據皆不如預期。中國國家發改委今天表示，當前經濟發展面臨不少困難，要把「穩增長」放在更突出的位子。

中國國家統計局15日公布7月經濟數據，顯示中國經濟恢復基礎尚不牢固，7月工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售數據皆低於預期。

除此之外，16至24歲人口調查失業率，由5月的18.4%及6月的19.3%，進一步攀升至7月的19.9%，再創新高。

據證券時報、澎拜新聞等中國媒體報導，中國國家發改委國民經濟綜合司長袁達表示，要優化促進經濟持續發展的政策環境，把穩增長放在更在突出位置，宏觀政策要既要有力，又不預支未來。

他又指，要推進有效投資，促進重點領域消費，落實好穩外貿措施；切實保障糧食、能源安全和產業鏈供應鏈文件；堅定不移擴大改革，加快建設全國統一大市場，推動平台經濟規範健康發展；扎實做好民生保障工作，千方百計做好重要民生商品保供穩價工作。

針對青年失業率再創新高，袁達說，今年青年就業總量較大，僅高校畢業生就達到1076萬人，比去年增加167萬人，創歷史新高。

袁達分析指出，受疫情衝擊，一些地方、行業市場主體遇到暫時性困難，吸納就業能力有所下降，部分企業出現減招縮招現象，加上當前又正值高校畢業生集中離校，客觀上加大了求職難度，使得青年失業率階段性升高。

同時，就業結構性矛盾持續顯現，部分領域人才供需脫節、人崗（人員與職位）匹配度不高等問題仍需進一步解決。

中國今年歷經長三角龍頭城市上海封城2個月，加上動態清零政策的要求，經濟乘壓明顯；今年又有千萬畢業生投入勞動市場，號稱為「史上最難就業季」。整體經濟局勢不容樂觀。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110816