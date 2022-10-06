中國年輕人求穩定 報考教師資格人數10年翻66倍

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據陸媒6日報導，中國教師資格考試報名人數10年間翻了66倍。專家分析，當前經濟成長趨緩，就業形勢嚴峻，越來越多年輕人追求穩定。圖為9月，山西太原一所小學，師範生畢業的女老師回到母校任教。（中新社提供）中央社 111年10月6日

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（中央社台北6日電）中國教師資格考試報名人數已由最初的17.2萬人次躍升至2021年的1144.2萬人次，報考人數10年間翻了66倍。專家分析，當前經濟成長趨緩，就業形勢嚴峻，越來越多年輕人追求穩定。

中國大陸近年瀰漫「教資熱」、「教師熱」，要成為一名教師，考試取得教師資格證是基本條件。

中國教育部9月公布的最新數據顯示，10年來，中國專任教師總數從2012年的1462.9萬人增長到2021年的1844.4萬人，增幅達26%。同時，教師資格考試報名人數也由最初的17.2萬人次大幅增加至2021年的1144.2萬人次，報考人數實現10年翻66倍，其中800萬報名者是非師範生。

據紅星新聞報導，近年來隨著「教資熱」、「教師熱」的持續升溫，越來越多的人選擇報考教師資格證，想要擠進教師行業，從而也導致教師一行競爭激烈，部分中小學教師的入職門檻甚至不斷提高，一些名校畢業的博士、碩士湧入中小學，成為競爭對手的現象已屢見不鮮，甚至有些地方還出現了「一崗難求」的現象。

報導引述21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「教資熱」與「教師熱」確實提升了教師隊伍的整體素質，也完善了教師隊伍的人才建設，但也從側面反映出當前社會的就業多樣性和激發社會創新活力方面存在一定的弊端。

「但從多元就業的角度來看，越來越多的年輕人追求穩定，是囿於當下就業形勢嚴峻的選擇。」熊丙奇說。

「教師資格證是所有人走向教師崗位的入場券。」剛剛碩士畢業的馮媛表示，她的本科所學專業為日語，研究生時則選擇了漢語國際教育。實習期間，在逐漸愛上教書育人的感覺後，她希望成為一名中學語文教師，並為此報考教師資格證。

另一非師範專業的研究生則表示，今年也報考了教師資格證，但並非是為了成為一名教師，「我想先考公務員，如果失敗了再去當教師。現在報考教師資格證只是提前做就業備選。」

國內某大學就業指導處老師王雅對此表示並不奇怪。她說，當前許多在校大學生在擇業時表現出求穩傾向，考公務員和成為編制內老師已是大部分人的職業首選，「特別是今年我國高校畢業生人數首次突破1000萬，達到了1076萬，再加上近百萬的海歸留學生，當前的就業競爭十分激烈。」

拿到教師崗位的入場券，是否就意味著教師一職「高枕無憂」？多名受訪者給出了否定的回答。

師範類畢業生何芙說，隨著教師社會地位和職業保障的逐漸提高，大部分拿到教師資格證的人都逐漸傾向於考取編制，但隨著報考人數的增加，成功考取編制的難度也在不斷加大。

據報導，鄭州某中學近日公布該校教師的入職公告提到，錄取的8名教師均為985部屬重點大學畢業生。學歷最低的為北京清華大學數學系的本科畢業生，其餘則為碩士研究生但非師範類專業。

深圳晚報報導，2022年5月，深圳市招聘教師817名，共2萬3601人報名，約29人競爭一個職缺，平均錄取比為3.5%。另據中公教育公布，2022年5月，四川省成都市共2萬5345人競爭878個教師職務，平均競爭招錄比達到29：1。

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「可競爭再激烈，每年也依舊有很多人報名去搶」。何芙說，教師編制考試一年只舉行一次，由當地教育局發布招考公告，考生按照考試公告進行報考，採取擇優錄取。儘管許多城市的報錄比不是31：1，就是29：1，但還是有許多人為此爭相報考，「甚至有人還專門花重金去培訓機構裡報班學習。」

報導引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，報考教師資格證的人數增加和經濟形勢與就業狀況息息相關有關，「縱觀歷史，當經濟快速發展時，從事教師職業的人數往往有所下降；而當經濟增速放緩時，教師職業穩定性的優勢就會顯現出來。」（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1111006