中國十一長假旅遊消費因疫情萎縮 僅餘2019年44%

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受疫情影響，今年十一長假中國國內旅遊總人數為4.22億人次，年減18.2%，僅有2019年同期的6成。圖為6日遊客於畔邊欣賞黃浦江景色畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱國強北京8日電）據統計，受疫情影響，今年十一長假中國國內旅遊總人數為4.22億人次，年減18.2%，僅有2019年同期的6成；國內旅遊收入人民幣2872.1億元，年減26.2%，僅有2019年同期的4成4。

綜合中國媒體報導，上述數據由中國文化和旅遊部數據中心測算，並在昨天深夜公布。今年共7天的中國十一長假已於昨天結束，今天起恢復上班，全國公務機關並將連續上班7天。

根據這項測算，今年十一長假7天，中國全國國內旅遊出遊4.22億人次，較去年同期減少18.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的60.7%；實現國內旅遊收入為人民幣2872.1億元（新台幣1.28兆元），較去年同期減少26.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的44.2%。

鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊旅遊意願，中國文旅部表示，針對今年十一長假，全國共發放2.83億元的文化和旅遊消費惠民補貼。其中，福建省發放3000餘萬元的消費券；安徽省黃山景區則在全國率先實施「先遊後付」模式；湖北省也發放酒店住宿券、景區券、旅行社路線產品券、旅遊惠民卡券等「惠遊湖北」系列消費券。

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中國文旅部說，受疫情影響，本地遊、周邊遊是今年十一長假民眾旅遊首選，傳統的跨省遊和省內跨市遊比重分別下降14.4和9.5個百分點。前往城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園的遊客則高居前3位，分別達23.8%、22.6%和16.8%。而「夜經濟」也為近程休閒旅遊帶來人氣。

由於中共20大下週將登場，文旅部表示，「激揚愛國情、喜迎20大」成為十一長假「休閒的底色」。各地圍繞「喜迎20大」主題紛紛推出系列活動，推出「打卡紅色地標、探訪紅色舊址、緬懷革命先烈」等紅色旅遊主題活動。（編輯：呂佳蓉）1111008