未落實企業責任 滴滴等11個網約車平台遭約談

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（中央社台北23日電）滴滴出行等11個中國網路叫車平台再度被官方約談，理由是未完全落實企業責任，侵害從業人員與乘客合法權益。監管部門提出包含深入排查整治、清退不合格人員等4項要求。

根據中國交通運輸部微信公眾號發布的公告，近日針對滴滴出行、美團打車、曹操出行、陽光出行等11家網路叫車平台進行「提醒式約談」。

約談原因是經由監測、民眾通報與媒體報導，發現部分平台未完全落實主體責任，存在非法營運、潛藏安全穩定風險隱患，以及侵害從業人員和乘客合法權益等問題。

公告指出，對應這些問題已向平台業者提出4項要求，分別是深入排查整治各平台存在的穩定風險隱患，及時做好防範化解，確保行業穩定；其次，提高經營策略的公開透明度，健全客服體系，維護從業人員和消費者合法權益。

第三，平台須依法合規經營，嚴把准入門檻，清退不合規車輛和人員；最後，加強安全管理，提升安全生產能力，完善安全事故應急處置機制，加強司機管理和教育培訓。

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另據香港01、財聯社報導，中國國家網信辦安全協調局局長孫蔚敏近日出席公開活動時提到，將會指導並督促滴滴做好相應整改工作，消除安全風險隱患。同時也要加強對網路安全、數據安全、個人訊息保護等領域的執法力道。

今年7月下旬，網信辦公布針對滴滴進行的網路安全審查，指其違法性質惡劣，裁罰人民幣80.26億元（約新台幣353億元）。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1110823