美國印第安納州長透露訪台見張忠謀 獲分享無價見解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國印第安納州州長侯康安（左）訪台，他24日貼出與張忠謀（右）擊肘問候的照片。（圖取自twitter.com/GovHolcomb）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北24日電）美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）今天結束訪台行程，他此行一大重點是強化台美半導體供應鏈合作，他透露團隊已與台積電創辦人張忠謀會晤，張忠謀分享了「無價的深入見解」。

侯康安21日到24日訪問台灣，他今天凌晨在推特（Twitter）貼出與張忠謀擊肘問候的照片，他表示深感殊榮能與張忠謀會晤，張忠謀是全球公認極具遠見的半導體產業領導人，張忠謀與他團隊分享了無價的深入見解。

侯康安這次率領美國普度大學（Purdue University） 工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）訪台，行程聚焦在強化與台灣的半導體供應鏈合作，他表示期望藉此將半導體供應鏈的痛苦（pain）轉化為優勢（gain）。

總統蔡英文22日接見侯康安時曾表示，經濟安全是國家安全與區域安全的重要支柱，台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴合作，共同建構民主晶片永續供應鏈。

蔡總統向侯康安表示，隨著美國總統拜登9日簽署通過「晶片法」，印第安納州可望成為美國半導體產業新興科技中心，印州重要學府、普度大學也剛成立科技外交中心，設立半導體學程，此發展方向與台灣不謀而合。

侯康安訪團22日與經濟部簽署「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」，美國普度大學也與台灣緯創資通簽署產學合作備忘錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯康安今天上午在推特分享，他此行在台灣共簽署4個備忘錄，另包括普度大學與陽明交通大學、成功大學簽署學術交流備忘錄。他相信雙方藉此頂尖人才流通管道，可共同打造21世紀全球經濟。

印第安納州積極擴展與台灣半導體合作，聯發科今年6月底甫宣布，與普度大學合作，在印第安納州西拉法葉（West Lafayette）成立半導體晶片設計中心，初步計畫朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開研究合作。（編輯：蘇志宗）1110824