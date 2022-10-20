泰國APEC 張忠謀將第6度擔任領袖代表

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今年APEC經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷召開。據了解，台積電創辦人張忠謀可望第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席會議。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北20日電）今年 APEC APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷召開。據了解，台積電創辦人張忠謀可望第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。

總統府預計上午10時45分在總統府大禮堂舉行「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」，由總統蔡英文親自主持，依照慣例，APEC領袖代表張忠謀也將出席記者會。

蔡總統就任後，張忠謀多次代表台灣擔任APEC領袖代表，包括2018年巴布亞紐幾內亞、2019年智利、2020年馬來西亞、2021年紐西蘭。

其中，2019年智利因政情因素取消年會，2020年及2021年則因疫情影響，APEC經濟領袖會議改採視訊召開會議。

另外，張忠謀也曾於2006年代表前總統陳水扁出席APEC會議。

今年APEC由泰國主辦，這也是繼2018年巴紐後，睽違3年，再次以實體方式舉辦經濟領袖會議，台灣也將組團前往泰國出席相關系列會議。（編輯：潘羿菁）1111020