張淑芬獲遠見傑出公益服務獎 賴清德親頒獎

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（中央社記者溫貴香台北27日電）副總統賴清德今天肯定遠見高峰會主題聚焦在疫情、戰爭及通膨的問題，對於未來台灣政府及各界因應國際變局有莫大的幫助。他並親頒「君子教育家獎」以及「遠見傑出公益服務獎」予政大會計系教授吳安妮以及台積電慈善基金會董事長張淑芬。

副總統賴清德下午出席「遠見高峰會閉幕典禮暨贈獎儀式」致詞表示，非常高興受邀出席，他曾在2011年時以台南市長身分進行專題報告，去年也受邀在開幕典禮分享對於後疫情時代的想法；時間過得很快，今年高峰會已經邁入第20屆，很榮幸再度受邀出席並擔任贈獎人。

他說，今年高峰會主題聚焦在疫情、戰爭及通膨的問題，每個問題都會左右國際政局，甚至是世界未來發展的方向。很高興高峰會圓滿落幕、成果豐碩，相信對於未來台灣政府及各界因應國際變局有莫大的幫助，他也代表蔡總統感謝大家的共襄盛舉。

副總統提到，遠見文化事業群創辦人高希均教授以國家社會為已任，20年來努力不懈，讓遠見高峰會成為華人世界領袖最具影響力的交流盛會，也讓遠見文化事業群的出版品成為台灣社會的精神糧食。

他表示，這屆遠見「君子教育家獎」獲獎人吳安妮教授，個人著作得獎無數，桃李滿天下，不僅是台灣名師，也是國際社會一流學者，將一生都奉獻在研究上，不追求個人利益。

此外，副總統表示，吳安妮也在去年榮獲美國會計協會所頒發的國際傑出會計教育獎，今年又榮獲該會終身貢獻獎，而今天能獲得「君子教育家獎」可說是實至名歸。

副總統說，這屆「遠見傑出公益服務獎」得獎人張淑芬董事長，是一位人人敬重的慈善家，本身即是公益慈善的化身。當台灣發生大大小小災變時，張淑芬所率領的公益慈善團隊，一定盡力協助，像是高雄氣爆、八仙粉塵爆、台南大地震及花蓮大地震都可以看到張淑芬的身影。

賴清德也曾與張淑芬到彰化的偏鄉，親自見證台積電志工們如何幫助弱勢孩子課後輔導等。「張董事長不是正在做公益，就是在前往做公益的路上」，他再次向張淑芬的貢獻表達肯定。（編輯：趙蔚蘭）1111027