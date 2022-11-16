張忠謀APEC下榻飯店強碰習近平？駐泰代表：無需多慮

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（中央社記者曾智怡曼谷16日電）台灣領袖代表張忠謀明天前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，下榻飯店和中國國家主席習近平CEO Summit專題演講地點、時間接近，傳出僑界憂心中方搞小動作影響我方行程。駐泰代表莊碩漢強調，泰方維安嚴謹，抵達程序皆已演練好，並無上述擔憂。

歷經3年疫情，曼谷已逐漸恢復昔日熱鬧景象，迎接疫後首次實體APEC會議，泰國當局維安繃緊神經，不僅實施交管時段，會場內外皆有大量警力隨時戒備。

習近平17日傍晚在CEO Summit發表專題演講，由於會議場地正好是張忠謀下榻飯店，且張忠謀預定抵達時間也接近，屆時僑胞將在大門迎接代表團，傳出僑界人士憂心中方搞小動作打壓，透過維安、交管等方式影響我方行程。

莊碩漢接受訪問強調，泰方維安很嚴格，且各活動、會議時段皆有安排控制， 「不會有任何想像中的擔心情況出現」，台灣代表團抵達後，一切程序皆已演練好，相信會很順利，也不會特別安排見面。

APEC經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日登場，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日的經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。今年主辦國泰國將主題訂為開放、連結和平衡（Open, Connect, Balance）。（編輯：潘羿菁）1111116