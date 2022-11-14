APEC紀念品具文化特色 泰國盼促進交流投資

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APEC經濟領袖會議即將登場，泰國準備7樣紀念品送給各會員體領袖代表，其中最具代表性的是由回收金屬製作的版畫，畫中有大皇宮以及王船遊行等泰國傳統建築和特色。中央社記者呂欣憓攝 111年11月14日

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）APEC領袖會議即將登場，泰國準備7樣紀念品送給各會員體領袖代表。泰國文化部長逸提蓬表示，這些紀念品具泰國特色又是日常生活用品，希望藉此讓各國領袖和投資者留下深刻印象。

亞太經濟合作會議經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）將於11月18和19日在曼谷登場，共有來自21個會員體的領袖或代表與會。

泰國政府特別製作7樣具有泰國特色的紀念品要送給領袖代表們，包括金屬版畫、珠寶盒、泰絲製作的領帶披肩手帕口罩組、介紹泰國織品的專書、APEC紀念幣、相框以及由蕨類植物和金屬銀製作而成的小盒子。

泰國文化部長逸提蓬（Itthiphol Kunpluem）今天接受中央社記者採訪時表示，這7樣紀念品各有自己的故事，均由泰國在地社區製作，而且都是生活和工作中會用到的東西。

逸提蓬說，17日的歡迎晚宴上的表演也將展現出傳統泰國文化特色，APEC會議的目的就是要促進交流和貿易，這些紀念品和表演希望可以讓各會員體包括台灣的投資者留下深刻印象。

逸提蓬認為7樣紀念品中最能代表泰國文化的就是金屬版畫，由回收金屬製作的金屬版畫，長寬高各60、30和6公分。

逸提蓬說，正中間是從泰國皇家海軍基地角度看出去的大皇宮，屆時歡迎宴將在皇家海軍基地舉行，前景是王船遊行隊伍，右上方刻著APEC的主題字樣。這個紀念品是由清邁的素攀寺社區（Wat Sri Suphan community）製作。

逸提蓬說，泰絲製作的領帶披肩手帕口罩組也是很能代表泰國的紀念品，上頭有APEC的主題字樣，而且是日常生活能用到的物品，他希望能藉此促進一些商業機會。（編輯：韋樞）1111114

APEC經濟領袖會議即將登場，泰國準備7樣紀念品送給各會員體領袖代表，文化部長逸提蓬手持泰絲製作的領帶是其中1樣紀念品。中央社記者呂欣憓攝 111年11月14日