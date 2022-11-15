疫後首次實體APEC峰會 聚焦張忠謀與習近平互動與否

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疫後首次實體舉行的APEC年會本週登場，台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（左）是否在峰會中與中國國家主席習近平（右）互動受矚。（左圖為中央社檔案照片，右圖為中新社）

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（中央社記者曾智怡曼谷15日電）疫後首次實體舉行的APEC年會本週登場，台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀將偕同夫人張淑芬在17日飛往曼谷參加經濟領袖會議；張忠謀是否在峰會中與中國國家主席習近平互動，是眾所矚目焦點。

APEC 峰會是各國領袖彼此「打交道」好時機，今年習近平會親自出席，不過，美國總統拜登（Joe Biden）結束20國集團（ G20 ）峰會行程後即打道回府，APEC改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表出席；泰方也證實，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會參加經濟領袖會議，三巨頭確定無法同框。

2017年以來，全球經歷貿易紛爭、地緣紛爭以及COVID-19疫情，當前挑戰更是一個接一個，包含全球經濟衰退、通貨膨脹、食物安全和能源安全等，亟待各國共商解決難題。

今年APEC年會主題為「開放、連結、平衡」（Open, Connect, Balance），並設定三大優先領域。第一，開啟所有貿易與投資的機會，預計討論世界貿易組織（WTO）改革與實現亞太自由貿易區（FTAAP）；第二，重啟各面向的連結，推動建立「APEC旅遊規程」（APEC Travel Protocol）、安全通道（safe passage）及研議提升「APEC商務旅行卡」（ABTC）應用。

第三，促進所有領域的平衡、永續及包容性，並融入主辦國推動目標，也就是「生物、循環及綠色（BCG）經濟模式」。

APEC經濟領袖會議（AELM）將在18、19日召開， 張忠謀 將第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。不過，因俄烏戰爭緣故，今年21個會員經濟體要形成共識、通過聯合宣言（Leaders’Declaration）恐有難度。

國發會主委龔明鑫、行政院政務委員兼任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，則代表台灣出席年度部長會議。由於 台美21世紀貿易倡議 首場實體談判近日落幕，台灣也正為加入 CPTPP 持續努力，預料鄧振中將把握機會與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國、美國等舉行雙邊會談。

此外，台灣的3名APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表，包括宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨，及廣達電腦技術長張嘉淵，將分別參與相關會議或對話。其中，陳俊聖確定參與企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），分享對當前經濟局勢的觀點。

值得注意的是，張忠謀夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬也會陪同領袖代表張忠謀前往曼谷，大展「柔性外交」，並親自為各國領袖準備禮品；她透露，今年禮物一樣出自自己的畫作，將設計成盤子、圍巾，禮物傳遞理念均從畫作萃取。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1111115