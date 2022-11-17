APEC領袖代表張忠謀夫婦飛抵曼谷 泰國總理顧問接機

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（中央社記者曾智怡曼谷17日電）代表台灣出席APEC經濟領袖會議的台積電創辦人張忠謀與張淑芬夫婦，已經於下午飛抵曼谷，泰國總理顧問兼泰國首席貿易代表M.L. Chayotid Kridakon親自接機；兩人在抵達曼谷下榻飯店時，也受到在場守候的數十名僑胞熱烈歡迎。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將在18、19日召開，張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC峰會。

中國國家主席習近平原訂傍晚在APEC企業領袖高峰會（CEO Summit）發表專題演講，會議場地與張忠謀下榻飯店相同，不過，根據官網最新議程，這場專題演講已臨時取消，原因未明，外界推測是因習近平臨時更改行程、與日本首相岸田文雄舉行會談緣故，如此一來，也代表張忠謀與習近平在飯店內並無碰面機會。

張忠謀抵達飯店時被問及此事時表示，他並不知情。（編輯：林淑媛）1111117

台積電創辦人張忠謀（前左3）將代表台灣參加APEC經濟領袖會議，17日與夫人張淑芬（前右2）搭機抵達泰國曼谷，傍晚抵達下榻飯店，受到僑胞們熱烈歡迎，兩人也向僑胞們致意。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日