習近平當面責怪談話遭洩 分析：凸顯輕視杜魯道

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（中央社多倫多17日綜合外電報導）中國國家主席習近平指責加拿大總理杜魯道洩漏閉門會談內容，還罕見展露惱怒表情。加國專家和前外交官認為，習的舉動不僅令人驚訝，也凸顯出他對杜魯道的輕視與不尊重。

加拿大智庫麥克唐納-勞裡埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）高級研究員兼前加國駐中外交官柏頓（Charles Burton）表示，「他（習近平）肯定不會對美國總統那樣說話。所以這確實表明習先生對總理有一定程度的蔑視，他也不認為加拿大是重要夥伴。」

柏頓指出，他發現習近平在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊與杜魯道（Justin Trudeau）互動時的用語「相當輕蔑且語帶威脅」，這表示（加國）政府對中國尊重加拿大作為世界上有影響力國家的任何幻想早已消失。

柏頓告訴加拿大廣播公司新聞網（CBC News），「我認為，總體而言，這讓人非常不愉快。我發現他（習近平）的意圖令人大為反感。」

「我們還沒見過中國國家主席對他國領導人使用這種完全不符合外交禮儀、粗魯的語言。」

習近平和杜魯道15日在G20峰會場邊進行簡短的面對面交談中。在這場非正式會談後，加國總理辦公室公布談話內容，說明雙方討論主題以及提出主題的一方。

但兩人後來在峇里島的一個公共場所再次碰頭，媒體全程捕捉到他們的交流。

習近平透過口譯當面向杜魯道抱怨：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的」。

習近平還說：「如果有誠心，咱們就應用互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

針對習近平的指責，杜魯道回應：「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話…我們將繼續期待能進行建設性合作，但總是會有我們意見不同的事情。」

杜魯道話還沒說完，習近平看似有些惱怒地打斷他說：「要創造條件，要創造條件，好嗎？」隨後露出笑容，和杜魯道握手後逕行離開。

針對此事，杜魯道在G20閉幕記者會上回應，「即使我們討論了重要且可能很敏感的話題，我也不會迴避對人民公開。」

多倫多大學（University of Toronto）蒙克全球事務與公共政策學院（Munk School of Global Affairs & Public Policy）政治學教授王慧玲（Lynette Ong）說，習近平一向說話委婉，在公開場合發言非常謹慎，且他知道這段對話會被媒體捕捉到，這表示他希望這段「斥責」的內容被國內外觀眾看到。

曾於2012年至2016年擔任加國駐中大使的趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，「這一切都是事先安排好的，習近平希望在鏡頭轉動時向杜魯道傳遞明確訊息。我同意這是一種隱含的威脅，我也發現這起事件非常令人驚訝，因為習近平很少做出這種行為。」

趙樸認為，習近平意在加國內外公開羞辱杜魯道。他還指出，習近平的態度顯現出中國國家主席對杜魯道的輕視。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1111117