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習近平抱怨杜魯道 中：不應被視為批評任何人

2022/11/17 18:49
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（中央社記者邱國強北京17日電）中國國家主席習近平當面向加拿大總理杜魯道抱怨不應將私人談話外流，引發熱議。中國外交部發言人毛寧今天對此回應，此事不應該被視為「批評或指責任何人」。

中國外交部下午舉行例行記者會。路透社報導，毛寧在回答外媒詢問時，作上述表示。

毛寧並聲稱，中國從不干預他國內政，而中加關係近年來「面臨困難，責任不在中方」。而中方願在平等的基礎上與加方坦誠交流，希望加拿大採取行動，為改善中加關係「創造條件」。

路透社等媒體引述加拿大電視台播出的畫面顯示，習近平和杜魯道（Justin Trudeau）16日在20國集團（G20）峇里島峰會場邊透過一位譯員談話。習近平笑著說：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的」。

習近平接著又說，「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了」；杜魯道則回應「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，我們將繼續這麼做，我們將繼續期待能進行建設性合作，但總是會有我們意見不同的事情」。

然而，習近平在杜魯道話還沒說完時有些惱怒地打斷他說：「要創造條件、要創造條件，好嗎」，隨後笑臉和杜魯道握手後，逕行離開。這一畫面事後被公布並媒體報導，引發各界熱議。（編輯：陳沛冰）1111117

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