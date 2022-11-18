習近平鏡頭前指責杜魯道引軒然大波 加拿大輿論籲政府強硬對中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

加拿大即將公布印太戰略前夕，加拿大總理杜魯道（左）和中國國家主席習近平（右）在20國集團（G20）峰會期間的接觸很不愉快。 （加拿大總理辦公室提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華17日專電）中國國家主席習近平16日當面責怪加拿大總理杜魯道，在加拿大引起軒然大波，專家認為兩國關係持續冰冷，籲杜魯道需要進一步對中國強硬，並轉向其他市場以確保供應鏈穩定。

加拿大公民協進會會長董達成對中央社表示，加拿大12月初將公布印太戰略，預料其中少不了有關於中國的對抗或批判性字眼，屆時中國恐怕不會給好臉色，加中關係不樂觀。

「換著角度想，這對加拿大未嘗不是好事，脫去了所有的中國幻想，加拿大可全力拓展印太地區其他市場，尋找更安全的經濟夥伴，例如加拿大和台灣的關係也比過去更積極了，這對加拿大的供應鏈是非常好又穩固的保障。」

杜魯道（Justin Trudeau）和習近平15日在20國集團（G20）峰會期間有短暫會談，杜魯道向習近平提出兩國經貿和中國干預加拿大選舉的問題。

沒想到習近平16日在鏡頭前當面向杜魯道抱怨他不該洩漏會談內容，還語帶威脅說，若不能以尊重的態度來溝通，「這個結果就不好說了」。杜魯道則回應將繼續「自由、公開和坦誠的對話」。

兩人雖然最終握手道別，但習近平離去後又補了一句：「很天真。」

這段影片在中國媒體和社交輿論圈都集體「噤聲」，在加拿大卻是炸翻了天，許多人批評習近平和北京的霸道，呼籲杜魯道和加拿大政府要強悍反擊中國。

前加拿大眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）對中央社表示，杜魯道和自由黨政府內一些人對中國總是抱有美好的幻想，最後換來習近平一句嘲諷之語「很天真」。

趙錦榮說，希望杜魯道能展現更有魄力的加拿大立場。例如2014年俄羅斯吞併克里米亞，當時加拿大總理哈珀（Stephen Harper）在一個類似的環境下碰上了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），哈珀不亢不卑地向蒲亭說：「既然你伸出了手，我和你握手也可以，不過你得要從克里米亞撤出。」

他說，在反對中國干預加拿大社會、捍衛北極主權和印太地區安全上，「我都希望看到杜魯道的強硬姿態」。

最近中國干預加拿大社會運作的消息不斷曝光。「環球新聞」（Global News）上週報導，加拿大安全情報局（CSIS）正在調查中國涉嫌資助2019年加拿大聯邦大選的一些親中候選人。

稍早，國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）披露中國在加拿大設立至少3個「警察站」，促使加拿大皇家騎警展開調查。

中國企圖干預加拿大事件層出不窮，趙錦榮曾於2021年在擔任眾議員時提出「外國影響註冊法案」（Foreign Influence Registry Act），希望能建立監控外國政府代理人活動的機制。沒想到這個法案遭抹黑，趙錦榮被貼上「反華分子」標籤，也成為他無法連任眾議員的其中一個因素。

温哥華中國自由民主人權促進會召集人黄寧宇對中央社說，中國這幾年的戰狼外交大家都看得很清楚，現在終於杜魯道親身體會了，也希望可以敲醒那些對中國還有幻想的人。

他說：「加拿大人不需要太驚訝習近平有此跋扈的嘴臉，這本來就是習近平的真面目。過去加拿大一些官員和商業人士總是故意漠視，活在『雙盲』－眼盲心盲的世界中。現在杜魯道能有被羞辱的體驗是好的，還記得中國外長王毅訪問加拿大時就羞辱過加拿大記者嗎？」

2016年王毅到加拿大訪問，當時記者會上，加拿大記者康諾利（Amanda Connolly）向時任加拿大外長狄安（Stephane Dion）提出關於中國人權的問題，卻遭中國外長王毅搶過話頭發飆，怒罵該記者無權對中國人權發言。（編輯：馮昭）1111118