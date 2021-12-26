加拿大總理：西方國家應聯合陣線對抗中國離間手段

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加拿大總理杜魯道（前）在25日播出的電視專訪中指出，西方國家必須聯合陣線對抗中國，避免遭中國分化。（圖取自facebook.com/JustinPJTrudeau）

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（中央社多倫多25日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在今天播出的電視專訪中指出，西方國家必須聯合陣線對抗中國，以防中國利用商業利益讓西方國家之間相互鬥爭。

杜魯道說，當西方國家在中國市場競相爭取商機之際，中國一直在「玩弄」西方國家，讓西方國家互鬥。

杜魯道在接受「環球電視台」（Global TV）專訪時表示：「我們一直在競爭，而中國不時非常巧妙地以公開市場、競爭性的方式玩弄我們。」

「我們必須更密切合作、站穩立場，如此中國才無法使用手段來離間我們。」

路透社報導，2018年加拿大應美國引渡要求，拘押華為財務長孟晚舟以來，加拿大與中國關係降至冰點。孟晚舟被捕後不久，中國也關押兩名加國公民，但否認渥太華當局指控的人質外交。

孟晚舟今年9月與美國檢方達成協議，結束引渡法律戰。協議達成後短短數小時，兩名加拿大人也旋即獲釋。

即使在孟晚舟被捕之前，加拿大也一再質疑中國的人權立場而惹惱北京，兩國關係一直未再拉近。

本月稍早，加拿大表示將與盟國一起外交抵制2022年2月北京冬季奧運，以對中國人權紀錄傳達出訊息。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101226