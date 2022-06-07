傳中國戰機擾加國偵察機 杜魯道批不負責和挑釁

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加拿大偵察機傳出在監視北韓規避制裁一事時遭中國戰機騷擾，加國總理杜魯道6日譴責北京不負責任和挑釁的行為。（圖取自facebook.com/JustinPJTrudeau）

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（中央社蒙特婁6日綜合外電報導）加拿大偵察機傳出在監視北韓規避制裁一事時遭到中國戰機騷擾，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）今天譴責北京「不負責任和挑釁」的行為。

綜合法新社和路透社報導，加拿大軍方指控，加國偵察機在太平洋執行任務時遭中國戰機騷擾，有時不得不偏離原本的飛行路線，以避免與中國飛機發生碰撞。就在加拿大2018年逮捕華為財務長孟晚舟而與中國關係陷入冰凍的危機逐漸獲得緩解之際，這起事件又再度加劇兩國之間的緊張情勢。

杜魯道告訴記者：「在這種情況下，中國的行為不負責任且具挑釁意味，我們將繼續強烈譴責他們將人員置於危險之中。」

渥太華上週指控中國空軍飛行員最近在國際空域與加國飛機交會期間，做出不專業且危險的行為。

這架加拿大偵察機部署在日本，作為協助執行聯合國對北韓實施制裁的一環。北韓因發展核武和彈道飛彈計畫面臨國際制裁。

加拿大軍方上週在聲明中說，在某些情況下，加國人員不得不迅速修改飛行路線，以「避免與這些攔截機發生潛在碰撞」。

聲明還說，中國飛機有時試圖讓加拿大飛機改變飛行路線，且飛得非常近，加國飛行員甚至能「非常清楚看到」他們的機組人員。

杜魯道接著說，中國的行為「不尊重聯合國執行聯合國對北韓制裁的決定」。

對此，大陸國防部發言人吳謙回應稱，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，中方對此堅決反對，並透過外交管道向加方提出了嚴正交涉。

吳謙強調，中方敦促加方正視事態的嚴重性，嚴格約束一線部隊，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。

加拿大2018年依美國逮捕令在溫哥華逮捕孟晚舟，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）隨後遭中國拘留，中加關係嚴重惡化。3人皆已於去年9月獲釋。

澳洲昨天也在聲明中說，一架中國戰鬥機5月26日在南海地區，對一架澳洲軍用偵察機進行危險攔截。

澳洲提出上述指控後，北京今天警告澳洲「謹慎行事」，否則將面臨「嚴重後果」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110607