中加外長通話 王毅拿孟晚舟說事又扯台灣

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（中央社台北6日電）中國國務委員兼外長王毅昨與加拿大外長趙美蘭通電話，王毅表示，兩國關係因孟晚舟事件嚴重受挫，目前兩國關係不符合雙方利益，並強調如果台灣議題處理不好，中加關係會遭受根本性損害。

據中國外交部網站，王毅5日與趙美蘭（Melanie Joly）通電話時表示，中加關係因孟晚舟事件嚴重受挫，是中國不願看到，又指孟晚舟事件是美國以脅迫方式打壓中國的高科技企業，任何國家都有對此作出必要反應的權利。

王毅又表示，兩國關係的現狀不符合雙方利益，提出3點意見，分別是加拿大應奉行穩健務實的對華政策，多做有利雙邊關係的實事。

其次，一個中國原則是中加關係的政治基礎，如果台灣議題處理不好，中加關係會遭受根本性損害，希望加拿大在涉及中國核心利益的問題上，採取正確態度和立場。

還有就是加拿大應與中國一同排除外部干擾，實現雙邊關係健康穩定可持續發展。

中國外交部引述趙美蘭表示，加拿大尊重中國主權，當前加中關係處於困難階段，加拿大願與中國坦誠相待，推動兩國關係逐步重回正軌。

中國外交部指出，雙方還就烏克蘭問題交換意見。王毅說，中國國家主席習近平已就中方立場作出全面和權威闡述，呼籲各方冷靜理性思考，為談判開闢前景。

王毅表示，當前談判面臨曲折和困難，但只要談下去，就有停火的可能。中方將繼續本著客觀公正立場，為此發揮建設性作用。

趙美蘭則說，加拿大願與中國保持溝通。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110406