加拿大軍機執行聯合國任務 遭中國軍機逼近干擾

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（中央社首爾2日綜合外電報導）加拿大軍方表示，協助聯合國執行對北韓制裁的加國偵察機多次遭到中國飛機逼近干擾，中國解放軍飛機距離非常近，近到雙方飛行員都看得到彼此。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大軍方昨天表示，在某些情況下，中國戰機飛得太近，近到加國飛機不得不改變飛行路線以免相撞。

加拿大武裝部隊媒體關係負責人包舍利耶（Dan Le Bouthillier）表示：「解放軍空軍（PLAAF）飛機這些互動並未遵守國際航空安全規範，這些互動不專業，且／或讓我們加拿大皇家空軍（RCAF）人員的安全置於危境。」

加拿大宣稱，加國飛機是在執行「霓虹行動」（Operation Neon）時，在國際空域發生這些空中交會。加拿大軍方並未說明詳細日期，僅表示空中相會次數越來越頻繁。

「霓虹行動」是加國協助聯合國對北韓制裁執行的任務名稱。

包舍利耶表示，中國飛機有時飛得非常近，加拿大飛行員甚至能「非常清楚看到」他們的機組人員。

和中國軍機交會的是加拿大1架從日本沖繩嘉手納美國空軍基地起飛執勤的CP-140極光（Aurora）偵察機。包舍利耶說，這架飛機於4月26日至5月26日飛出這座基地。

包舍利耶表示，加拿大已透過外交管道向北京提出此事。

加拿大「環球新聞」（Global News）率先披露此事。

包舍利耶說，加拿大執行「霓虹行動」的任務，是尋找「疑似在海上規避制裁的活動，特別是聯合國安全理事會決議禁止的燃料和其他商品的船對船轉運」。

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「這些制裁於2006年至2017年間祭出，旨在迫使北韓放棄大規模毀滅性武器計畫，並因應北韓的核武試驗和彈道飛彈發射。」

中國和外國戰機多年來多次近距離接觸，其中最嚴重的1次發生在2001年，1架中國戰機在南海與美國海軍偵察機相撞，中國殲-8戰機飛行員遇難，美國飛機在海南島緊急迫降，24名美國飛行員被關押在海南島11天，而後獲釋。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110602